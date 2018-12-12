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Смартфон Xiaomi Mi Mix 3S с 5 камерами на 48 Мп получит 5G

Выходящий на рынок смартфон Mi Mix 3S от Xiaomi с пятью камерами на 48 мегапикселей получит доступ к 5G. Стоить слайдер будет не менее $580.

Смартфон Xiaomi Mi Mix 3S с 5 камерами на 48 Мп получит 5G

В преддверии анонса Mi Mix 3S от Xiaomi инсайдеры сообщили известные характеристики девайса. Благодаря спрятанным под переднюю часть лицевой панели камерам и датчикам экран гаджета занимает 95 её процентов. Снимает слайдер с качеством 48 мегапикселей и 5-кратым зумом. Три модуля основной камеры имеют разрешение 16, 18 и 20 мегапикселей. Такое решение можно будет встретить и в Xiaomi Mi 9.

Mi Mix 3S имеет доступ к 5G-интернету в местах покрытия сети. Работу девайса обеспечит Snapdragon 855 на 2,9 гигагерц. За графику отвечает Adreno 640.

Сдвоенная фронтальная камера снимает в качестве 12+12 Мп. В базовой версии имеется память ОЗУ 6 и 8 ГБ, а также 128 или 258 ГБ дополнительно. Будет представлена и топовая модификация с 10+512 ГБ.

Смартфон Xiaomi Mi Mix 3S с 5 камерами на 48 Мп получит 5G

В дисплей гаджета компания Xiaomi встроила дактилоскопический сканер, однако лишила смартфон стандартного разъёма гарнитуры, добавив USB Type-C для зарядного устройства. В Китае цены Mi Mix 3S будут начинаться от 580 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:24

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