Смартфон Xiaomi Mi Mix 3S с 5 камерами на 48 Мп получит 5G
Выходящий на рынок смартфон Mi Mix 3S от Xiaomi с пятью камерами на 48 мегапикселей получит доступ к 5G. Стоить слайдер будет не менее $580.
В преддверии анонса Mi Mix 3S от Xiaomi инсайдеры сообщили известные характеристики девайса. Благодаря спрятанным под переднюю часть лицевой панели камерам и датчикам экран гаджета занимает 95 её процентов. Снимает слайдер с качеством 48 мегапикселей и 5-кратым зумом. Три модуля основной камеры имеют разрешение 16, 18 и 20 мегапикселей. Такое решение можно будет встретить и в Xiaomi Mi 9.
Mi Mix 3S имеет доступ к 5G-интернету в местах покрытия сети. Работу девайса обеспечит Snapdragon 855 на 2,9 гигагерц. За графику отвечает Adreno 640.
Сдвоенная фронтальная камера снимает в качестве 12+12 Мп. В базовой версии имеется память ОЗУ 6 и 8 ГБ, а также 128 или 258 ГБ дополнительно. Будет представлена и топовая модификация с 10+512 ГБ.
В дисплей гаджета компания Xiaomi встроила дактилоскопический сканер, однако лишила смартфон стандартного разъёма гарнитуры, добавив USB Type-C для зарядного устройства. В Китае цены Mi Mix 3S будут начинаться от 580 долларов.
В преддверии анонса Mi Mix 3S от Xiaomi инсайдеры сообщили известные характеристики девайса. Благодаря спрятанным под переднюю часть лицевой панели камерам и датчикам экран гаджета занимает 95 её процентов. Снимает слайдер с качеством 48 мегапикселей и 5-кратым зумом. Три модуля основной камеры имеют разрешение 16, 18 и 20 мегапикселей. Такое решение можно будет встретить и в Xiaomi Mi 9.
Mi Mix 3S имеет доступ к 5G-интернету в местах покрытия сети. Работу девайса обеспечит Snapdragon 855 на 2,9 гигагерц. За графику отвечает Adreno 640.
Сдвоенная фронтальная камера снимает в качестве 12+12 Мп. В базовой версии имеется память ОЗУ 6 и 8 ГБ, а также 128 или 258 ГБ дополнительно. Будет представлена и топовая модификация с 10+512 ГБ.
В дисплей гаджета компания Xiaomi встроила дактилоскопический сканер, однако лишила смартфон стандартного разъёма гарнитуры, добавив USB Type-C для зарядного устройства. В Китае цены Mi Mix 3S будут начинаться от 580 долларов.
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:24