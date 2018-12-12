Эксперты назвали лучшие гаджеты к Новому году





Одним из лучших подарков к новогодним праздникам эксперты назвали. Оба гаджета используются для работы с Mac и MacBook. Широкая клавиатура оснащена удобным цифровым блоком и легко подстраивается под индивидуальные потребности пользователей. Покупка клавиатуры в паре с мышью позволит сэкономить и в наборе устройства обойдутся в 19 980 рублей.Второе место заняли беспроводные. Девайс имеет встроенные магниты и соединяющий их кабель. Благодаря технологии Fast Fuel за пять минут наушники можно зарядить для использования их на протяжении двух часов. Стоимость BeatsX составляет 9990 рублей.Третье место заняла «умная». Управление ею происходит через приложение для iPhone. При помощи одного касания можно изменить режим работы и добавить анимацию. Цена гирлянды — 8990 рублей.На четвертой позиции оказалось мощное зарядное устройство30 Вт, которое очень быстро зарядит любой гаджет от Apple. В комплект также входит Lightning на USB-C. Цена зарядки — 5650 рублей.ТОП-5 замыкаетемкостью 10 000 мАч. Гаджет оснащен диодным фонариком и индикатором заряда. PowerBank можно использовать для iPhone 8 и более старших моделей смартфонов. Стоимость девайса составляет 4490 рублей.