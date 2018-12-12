Чешские аналитики рассказали о шансах украинской армии в случае войны с Россией
Чешские аналитики из издания "Deník N" рассказали о шансах украинской армии в случае возникновения войны с Россией. По их словам, военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) не удастся долго продержаться.
По мнению журналистов, на сегодняшний день силы ВСУ являются достаточно скромными и им не стоит ждать помощи от НАТО, сообщает «Слово и дело». До этого западные военачальники рассказывали, что не будут вмешиваться в противостояние с Россией, если его инициатором будет Украина.
По самым оптимистическим прогнозам, украинской армии удастся продержатся лишь пару недель. После этого срока в рядах ВСУ начнется паника, поскольку бойцы не желают воевать за Петра Порошенко.
По мнению журналистов, на сегодняшний день силы ВСУ являются достаточно скромными и им не стоит ждать помощи от НАТО, сообщает «Слово и дело». До этого западные военачальники рассказывали, что не будут вмешиваться в противостояние с Россией, если его инициатором будет Украина.
По самым оптимистическим прогнозам, украинской армии удастся продержатся лишь пару недель. После этого срока в рядах ВСУ начнется паника, поскольку бойцы не желают воевать за Петра Порошенко.
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:20