Николай Бурляев в эфире программы «Судьба человека» рассказал, что в кино попал с улицы



Николай Бурляев дебютировал в фильме Андрея Кончалоского «Мальчик и голубь», сыграв в нем главную роль. Следующим режиссером, с которым актеру пришлось работать, был легендарный Андрей Тарковский. Он дал юному дарованию роль в ленте «Иваново детство», которая сделала Бурляева по-настоящему знаменитым.



Николай Бурляев дебютировал в фильме Андрея Кончалоского «Мальчик и голубь», сыграв в нем главную роль. Следующим режиссером, с которым актеру пришлось работать, был легендарный Андрей Тарковский. Он дал юному дарованию роль в ленте «Иваново детство», которая сделала Бурляева по-настоящему знаменитым.





Николай Бурляев добавил, что если бы он не повстречал Кончаловского, тогда его бы заметил Тарковский. Но в любом случае быть актером легенде советского кино было предначертано судьбой.