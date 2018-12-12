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Николай Бурляев в эфире программы «Судьба человека» рассказал, что в кино попал с улицы

Знаменитый российский актер Николай Бурляев в телепередаче «Судьба человека» рассказал ее ведущему Борису Корчевникову, что в мир кино он попал в буквальном смысле с улицы. В 1959 году 14-летнего школьника заприметил известный режиссер Андрей Кончаловский, когда тот возвращался со школы домой.

Николай Бурляев в эфире программы «Судьба человека» рассказал, что в кино попал с улицы
Николай Бурляев дебютировал в фильме Андрея Кончалоского «Мальчик и голубь», сыграв в нем главную роль. Следующим режиссером, с которым актеру пришлось работать, был легендарный Андрей Тарковский. Он дал юному дарованию роль в ленте «Иваново детство», которая сделала Бурляева по-настоящему знаменитым.

Николай Бурляев в эфире программы «Судьба человека» рассказал, что в кино попал с улицы

Николай Бурляев добавил, что если бы он не повстречал Кончаловского, тогда его бы заметил Тарковский. Но в любом случае быть актером легенде советского кино было предначертано судьбой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:33

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