Николай Бурляев в эфире программы «Судьба человека» рассказал, что в кино попал с улицы
Знаменитый российский актер Николай Бурляев в телепередаче «Судьба человека» рассказал ее ведущему Борису Корчевникову, что в мир кино он попал в буквальном смысле с улицы. В 1959 году 14-летнего школьника заприметил известный режиссер Андрей Кончаловский, когда тот возвращался со школы домой.
Николай Бурляев дебютировал в фильме Андрея Кончалоского «Мальчик и голубь», сыграв в нем главную роль. Следующим режиссером, с которым актеру пришлось работать, был легендарный Андрей Тарковский. Он дал юному дарованию роль в ленте «Иваново детство», которая сделала Бурляева по-настоящему знаменитым.
Николай Бурляев добавил, что если бы он не повстречал Кончаловского, тогда его бы заметил Тарковский. Но в любом случае быть актером легенде советского кино было предначертано судьбой.
Николай Бурляев дебютировал в фильме Андрея Кончалоского «Мальчик и голубь», сыграв в нем главную роль. Следующим режиссером, с которым актеру пришлось работать, был легендарный Андрей Тарковский. Он дал юному дарованию роль в ленте «Иваново детство», которая сделала Бурляева по-настоящему знаменитым.
Николай Бурляев добавил, что если бы он не повстречал Кончаловского, тогда его бы заметил Тарковский. Но в любом случае быть актером легенде советского кино было предначертано судьбой.