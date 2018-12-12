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Владельцы iPhone могут отследить полёт Санта Клауса и МКС

Владельцы iPhone и других Apple-устройств могут отследить полёт Санта Клауса и Международной космической станции. Нужное направление покажет приложение ISS.

Владельцы iPhone могут отследить полёт Санта Клауса и МКС

Руководство Apple порадовало пользователей возможностью понаблюдать за тестовыми полётами Санта Клауса. Так компания представила движущуюся светящуюся точку в небе, которая на самом деле является МКС. 11 декабря станция подлетела к Земле максимально близко, появившись в западной части неба, а затем исчезнув на юго-востоке в 8 часов вечера.

Как передаёт MeteorWatch, свечение МКС можно будет увидеть и в последующие дни, однако оно будет более тусклым. Скорость движения станции на околоземной орбите составляет 27,6 тысяч километров в час. В данный момент она идёт по своей обычной траектории.

Приложение ISS для наблюдения за МКС и Сантой можно найти в Google Play или App Store. Особо актуальна программа будет 25 декабря, ведь в это день многие жители Земли празднуют Рождество, а дети ждут от Санта Клауса подарков.

На МКС в данный момент пребывают 5 астронавтов. Экипаж MS-09 дожидается вылета на орбиту 20 декабря.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:10

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