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Валерий Блюменкранц заявил, что славы на "Доме-2" можно добиться, беспорядочно меняя партнёров

Звезда "Дома-2" Валерий Блюменкранц в одном из эфиров рассказал секрет, каким образом девушки проекта становятся популярными.


Парень в разговоре с Захаром Саленко сообщил, что для того, чтобы девушка зацепилась на "Доме-2", ей нужно хорошо поволшебничать.

Валерий Блюменкранц заявил, что славы на "Доме-2" можно добиться, беспорядочно меняя партнёров

Таким образом, парень оскорбил всех популярных девушек проекта, в том числе и ведущую Ольгу Бузову. Валерий говорил о своей новой девушке Розе, что у неё есть все шансы обрести большую славу за счёт него, нужно только побольше походить за балдахин или на водопад. Напомним, что это два топовых места, где участники проекта занимаются любовью.

Сама Роза была очень оскорблена словами, но с Блюменкранцем не расстаралась. Ранее Валерий успел построить семью на "Доме-2" с Татой Амбрамсон. У пары родилась дочка, после чего они ушли с проекта. Но прожив совсем недолго, молодые родители поняли: они не подходят друг другу. Тата в настоящее время много работает и одна воспитывает дочку, а вот Валерий вернулся на проект в надежде, что встретит свою любовь на Периметре, и во второй раз ему точно повезет.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:06

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