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Ольга Рапунцель испортила День рождения сестры

На "Доме-2" с самого утра у всех участников было праздничное настроение, ведь в этот день родилась Алёна Рапунцель, а значит, вечером должен был быть праздник.

Все ребята активно поздравляли будущую мамочку и преподносили подарки.

Ольга Рапунцель испортила День рождения сестры

Участник "Дома-2" Арсен давно испытывал чувства к Алёне, и именно в этот день парень подарил ей букет цветов и признался в своей симпатии. Алёна парила в облаках и была несказанно счастлива, ведь такого Дня рождения у неё не было давно. Несмотря на то, что ещё буквально неделю назад все участники обвиняли девушку в том, что она практически не появляется на общей кухне, пришли поздравлять Алёну и искренне сообщили о том, что любят её.

Но всё испортила старшая сестра Алёны Ольга. Она не поздравила девушку со всеми ребятами, а просто подошла отдельно и сказала поздравительные слова, как абсолютно чужой человек. Далее они отправились на шоу, где между сестрами произошёл конфликт. Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова негодовала и даже накричала на Ольгу. Ведь это День рождения родного человека, а праздник мог перечеркнуть все конфликты, произошедшие ранее и помирить семейство.

Но Ольга была непреклонна, она считает, что абсолютно ни в чём не виновата, и ей не за что извиняться.

Ольга Рапунцель испортила День рождения сестры

Она поздравила сестру и даже собиралась подарить ей подарок. Во всех конфликтах, по мнению Рапунцель-старшей, виновата только Алёна. Её точку зрения разделяет муж Дмитрий, многие поклонники и телезрители видят "яблоко раздора" именно в муже Оли. По их мнению он, вместо того, чтобы придерживаться нейтральной позиции, всячески настраивает их друг против друга.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:55

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