Илья Яббаров: Алёна Рапунцель променяла семейное счастье на квартиру в Москве





А почву для таких разговоров дал сам Илья Яббаров, ведь недавно в порыве злости он проболтался и сказал, что девушка продала его за 100 тысяч рублей и квартиру в столице.Многие предположили, что 100 тысяч - это приз зрительских симпатий, который уже неоднократно "случайным" образом доставался участнице "Дома-2" Алёне.Конечно, организаторы показывают далеко не всю жизнь участников проекта. Им всегда нужны ссоры, драки, разбирательства, ну и любовь, для контраста. Ксения Бородина, несмотря на то, что зрители осуждают Яббарова и говорят о том, что он бросил будущую мать его ребёнка, на стороне Ильи. На её глазах девушка создавала ссоры на пустом месте и выгоняла Яббарова.Парень ушёл из отношений и признался, что делал все, чтобы сохранить будущую семью.Напомним, что финал "Человека года на Доме-2" состоится уже совсем скоро, тогда и станет понятно, где есть правда, а где ложь.Ведь если девушка уведет из под носа квартиру в Москве у Романа Капаклы, слухи о том, что победитель был выбран заранее организаторами проекта окажутся правдивыми.