АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
EUR 75.62 USD 66.50
Курс валют на 12.12.2018

Коллектив «Дома-2» поздравил Алену Савкину с днём рождения

Участники телепроекта «Дом-2» поздравили беременную Рапунцель-младшую с днем рождения.

Сегодня, 12 декабря, в эфир телеканала «ТНТ» вышел свежий выпуск «Дома-2», в котором коллектив проекта поздравлял Алену Савкину с ее 22 днем рождения. Будущая мамочка не единожды подчеркивала, что 22 года являются для нее очень важной цифрой, ведь именно в этом возрасте она познает счастье материнства.

Коллектив «Дома-2» поздравил Алену Савкину с днём рождения

В сегодняшнем эфире телезрителям реалити-шоу пришлось наблюдать за тем, как на общей проектной кухне собрались практически все участники шоу, которые решили поздравить Рапунцель-младшую с ее именинами.

Ребята по очереди принялись не только обнимать растерянную девушку, но и говорить ей теплые пожелания, которыми они попытались оказать матери-одиночке поддержку в такой важный дня нее день.

Только вот поклонники «Дома-2» уверены, что делал коллектив телешоу все это «наигранно» и «лицемерно», ведь раньше с девушкой мало кто общался, так как она постоянно находилась в VIP-доме.

Коллектив «Дома-2» поздравил Алену Савкину с днём рождения

«Фуу..как же противно было за этим наблюдать! Все такие лицемерные и наигранные!» - прокомментировала поздравление коллектива поклонница «Дома-2» в Сети.

По мнению большинства зрителей, участники даже не собирались поздравлять Рапунцель-младшую с днем рождения и сделали это только потому, что им приказало руководство «Дома-2», которое в последнее время довольно часто занимает сторону будущей мамочки.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Еда из одной тарелки помогает людям
Участник проекта «Замуж за Бузову» Валентин
Звезда "Дома-2" Виктория Боня стала лицом
В Сети появилась смешная пародия на Ольгу Бузову
Рыба фугу начала мутировать из-за глобального
Подруга Инны Глинкевич скопировала её образ и
Ксения Бородина помогла купить квартиру
Ученые: Эректильную дисфункцию можно вылечить
Lifan отзывает в России 1902 кроссовера LIfan
Депутат Госдумы Вадим Манукян назвал Ольгу Бузову
Победа Алены Савкиной на этапах конкурса «Человек
Новогодний подарок Алены Шишковой для дочери
Boeing Business Jets запускает новые самолёты,
Илья Яббаров: Алёна Рапунцель променяла семейное
Связь мужа Водонаевой и Виктории Бони подтвердил
Компания Olixar выпустила чехлы для смартфона
Ксения Бородина в Instagram показала свое
Уфологи обнаружили загадочный прямоугольник на
Вдову Караченцова осудили за "гип-гип-ура" на
Астрономы: Сверхмассивная чёрная дыра поглотит
Коллектив «Дома-2» поздравил Алену Савкину с днём
Лев Лещенко появился на концерте в Кремле в
Китайские ученые собираются выращивать картошку
В Благовещенске из-за нехватки лейкопластыря врач
В Instagram начали тестировать специальный
Звезда «Дома-2» Ольга Ветер показала квартиру с
В Aston Martin показали двигатель, которым
В Китае представили бумагу для многократных
Александра Черно засветила свое «бедное»
Борис Корчевников просит подписчиков помочь
Просмотреть все новости