Коллектив «Дома-2» поздравил Алену Савкину с днём рождения

«Фуу..как же противно было за этим наблюдать! Все такие лицемерные и наигранные!» - прокомментировала поздравление коллектива поклонница «Дома-2» в Сети.





Сегодня, 12 декабря, в эфир телеканала «ТНТ» вышел свежий выпуск «Дома-2», в котором коллектив проекта поздравлял Алену Савкину с ее 22 днем рождения. Будущая мамочка не единожды подчеркивала, что 22 года являются для нее очень важной цифрой, ведь именно в этом возрасте она познает счастье материнства.В сегодняшнем эфире телезрителям реалити-шоу пришлось наблюдать за тем, как на общей проектной кухне собрались практически все участники шоу, которые решили поздравить Рапунцель-младшую с ее именинами.Ребята по очереди принялись не только обнимать растерянную девушку, но и говорить ей теплые пожелания, которыми они попытались оказать матери-одиночке поддержку в такой важный дня нее день.Только вот поклонники «Дома-2» уверены, что делал коллектив телешоу все это «наигранно» и «лицемерно», ведь раньше с девушкой мало кто общался, так как она постоянно находилась в VIP-доме.По мнению большинства зрителей, участники даже не собирались поздравлять Рапунцель-младшую с днем рождения и сделали это только потому, что им приказало руководство «Дома-2», которое в последнее время довольно часто занимает сторону будущей мамочки.