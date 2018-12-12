Новогодний подарок Алены Шишковой для дочери фанаты назвали "страшным"

Алена Шишкова обожает делиться с фанатами последними новостями собственной жизни, сопровождая их яркими кадрами. В этот раз обаятельная блондинка рассказала в микроблоге, что приготовила родной дочери на Новый год.Как считает модель, идеальный подарок для девочки - кукла. Но Алена Шишкова выбрала для любимицы необычную куклу, а "живую". Речь идет об игрушке с мимикой и эмоциями, как у настоящего малыша. "Малышка реагирует на Вашу любовь и прикосновения, если положите руку на грудь, почувствуете её сердцебиение Чем больше с ней играть, тем быстрее она будет развиваться, и её лепет, со временем, превратится в более чем 500 слов и фраз на русском языке!", - хвастается подписчикам довольная мама.По словам Алены Шишковой, кукла-ребенок может есть, просить добавки, капризничать, а также пить из бутылочки и спать как малыш."Это про учить детей любить робота. Ужасная игрушка.", "Какая неприятная, некрасивая кукла...", "Такая страшненькая", "Кукла жуть", - возмутились комментаторы. Однако нашлись и такие, кому кукла понравилась, и они принялись писать о том, как необходима такая игрушка в развитии детей, порекомендовав Алене Шишковой не обращать внимания на критику.