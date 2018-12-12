Уфологи обнаружили загадочный прямоугольник на поверхности Луны





Скотт Уоринг считает, что данная находка является секретным входом в базу инопланетян, которая расположена в недрах Луны. Он и ранее заявлял о своих подозрениях, касающихся данного небесного тела. По мнению уфолога, спутник Голубой планеты, скорее всего, появился не естественным образом, а его создали представители очень развитой цивилизации. Луна является космической станцией для НЛО, а ее поверхность - лишь оболочка. На самом деле, внутри выстроен большой город. Также Уоринг уверен, что ее появление состоялось раньше, чем рыба научилась ползать.Уфологи утверждают, что Луна на самом деле намного сложнее устроена, чем людям пытаются рассказать сотрудники NASA или другие ученые. Ведь по их мнению, спутник необитаем. Но официально объяснить черный прямоугольник и множество других загадочных явлений, которые происходят на поверхности Луны ежедневно, представители консервативной науки так и не могут.