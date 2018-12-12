В Instagram начали тестировать специальный профиль для блогеров





На данный момент функционал доступен звездам и популярным блогерам. Новая функция будет показывать пользователям количество просмотров постов и выяснять причину роста количества подписчиков. Это позволит авторам понимать, какие именно материалы нравятся публике, а какие действуют противоположным образом. Пользователи ежедневно и еженедельно будут получать отчет, в которых будет показано изменение аудитории.Также в скором времени изменения затронут и Direct. У людей появится возможность сортировать сообщения и оценивать их важность. Подобная функция станет доступна в следующем году.До этого в Direct появилась возможность отправлять голосовые сообщения. Для активации функции необходимо зажать иконку микрофона в окне набора текста и записать речь. Длительность сообщения не должна превышать одну минуту.