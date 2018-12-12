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В Instagram начали тестировать специальный профиль для блогеров

Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию заявили, что разработчики сервиса Instagram начали тестировать специальный профиль для блогеров. Благодаря ему пользователям станет легче раскручивать свой аккаунт.

В Instagram начали тестировать специальный профиль для блогеров


На данный момент функционал доступен звездам и популярным блогерам. Новая функция будет показывать пользователям количество просмотров постов и выяснять причину роста количества подписчиков. Это позволит авторам понимать, какие именно материалы нравятся публике, а какие действуют противоположным образом. Пользователи ежедневно и еженедельно будут получать отчет, в которых будет показано изменение аудитории.

Также в скором времени изменения затронут и Direct. У людей появится возможность сортировать сообщения и оценивать их важность. Подобная функция станет доступна в следующем году.

До этого в Direct появилась возможность отправлять голосовые сообщения. Для активации функции необходимо зажать иконку микрофона в окне набора текста и записать речь. Длительность сообщения не должна превышать одну минуту.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:24

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