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В Galaxy S10 может появиться встроенный кошелек для криптовалюты

Разработчики компании Samsung заявили, что в новом смартфоне Galaxy S10 может появиться встроенный кошелек для криптовалюты. Программа будет поддерживать технологии Blockchain Key Box, Blockchain Core и Blockchain KeyStore.

В Galaxy S10 может появиться встроенный кошелек для криптовалюты


По словам производителей, благодаря приложению можно будет не только расплачиваться криптовалютой, но и осуществлять с ними различные финансовые операции, в том числе переводить на другой счет. Кроме того, в будущем может появиться и второй кошелек, в котором будут находиться более дешевые цифровые деньги, предназначенные для мелких покупок.

На данный момент известно, что в кошелек можно будет «положить» Bitcoin, Bitcoin Cash и Ethereum. На данный момент производители не рассказали, когда электронный кошелек будет встроен в смартфон.

Выход Samsung Galaxy S10 ожидается в первой половине следующего года. Согласно инсайдерской информации, гаджет разработают в двух версиях с дисплеями диагональю 5,8 и 6,44 дюйма. Смартфон будет работать на базе процессора Exynos 9820 или Snapdragon 855. Объем оперативной памяти составит 6 гигабайт.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:40

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