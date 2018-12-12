В Galaxy S10 может появиться встроенный кошелек для криптовалюты





По словам производителей, благодаря приложению можно будет не только расплачиваться криптовалютой, но и осуществлять с ними различные финансовые операции, в том числе переводить на другой счет. Кроме того, в будущем может появиться и второй кошелек, в котором будут находиться более дешевые цифровые деньги, предназначенные для мелких покупок.На данный момент известно, что в кошелек можно будет «положить» Bitcoin, Bitcoin Cash и Ethereum. На данный момент производители не рассказали, когда электронный кошелек будет встроен в смартфон.Выход Samsung Galaxy S10 ожидается в первой половине следующего года. Согласно инсайдерской информации, гаджет разработают в двух версиях с дисплеями диагональю 5,8 и 6,44 дюйма. Смартфон будет работать на базе процессора Exynos 9820 или Snapdragon 855. Объем оперативной памяти составит 6 гигабайт.