Продажи смартфонов с диагональю 5,5 дюймов выросли в несколько раз





На сегодняшний день статистика утверждает, что каждый 4 купленный телефон – сенсорный и с широким экраном. С первого по десятый месяц 2018 года спрос на дисплей размером в 5,5 дюймов вырос почти в три раза (с 10,9% до 36,2%). А продажи смартфонов, где установлен дисплей менее 5 дюймов, упали почти на 20%. Что касается ценовой политики, то она колеблется от 10000 до 20000 рублей (средний сегмент), а верхний сегмент от 40000 и выше. В среднем сегменте популярностью пользуются такие производители, как Honor и Samsung, в верхнем более востребованы Huawei, Apple и Samsung.По экспертному мнению, спрос на широкий экран вырос, потому что в интернете растет количество цифровых развлечений. Пользователи гаджетов с экраном 5,5 дюймов пользуются интернетом на 35% больше, чем те, у кого дисплей меньше.