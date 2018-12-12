В компании Toyota планируют возродить модель спорткара MR2





Эксперты автомобильной индустрии рассказывает, что в Toyota уже прибегают к помощи сторонним разработчиков. Так, для создания возрожденных версий Supra и 86/BRZ сотрудничают с BMW и той же Subaru. По инсайдерской информации, новая Toyota MR2 может получить двигатели на электрической тяге. Учитывая, что предыдущая версия спорткара была оснащена турбированным двигателем и, по некоторым данным, в автомобиль также могут установить турбодвигатели. На данный момент Toyota и Subaru работают над созданием нового двигателя для модели 86/BRZ. Именно этот двигатель может быть использован и в обновленной MR2.Toyota MR2 выпускалась в период с 1984 по 2007 годы. Под капотом последнего третьего поколения автомобиля был размещен четырехцилиндровый двигатель объемом 1,8 литра мощностью 138 лошадиных сил. До скорости 100 километров в час с места модель разгонялась за от 6,8 секунды до 8,7 секунды в зависимости от типа трансмиссии (пятиступенчатая и шестиступенчатая механическая коробка переключения передач).