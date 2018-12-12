Промсвязьбанк усилил сотрудничество с властями Волгоградской области





В Промсвязьбанке рассказали о готовности участвовать в инвестиционных проектах Волгоградской области. Руководители организации поддержат важные программы и станут содействовать развитию экономической сферы. Во время визита представители компании обсудили с губернатором региона вопросы, связанные с поддержкой предприятий АПК и промышленного комплекса. В рамках сотрудничества они намерены реализовывать культурные и спортивные мероприятия.По словам Петра Фрадкова, Промсвязьбанк функционирует в Волгоградской области на протяжении последних 15 лет. Предприниматели открывают расчетные счета в отделениях финансовой компании. В разговоре с губернатором сотрудники организации обсудили вопросы строительной сферы и сельского хозяйства. Андрей Бочаров рассказал о важности сотрудничества для дальнейшей реализации региональных и национальных программ, необходимых для российского региона.