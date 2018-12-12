АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
EUR 75.62 USD 66.50
Курс валют на 12.12.2018

Промсвязьбанк усилил сотрудничество с властями Волгоградской области

Петр Фрадков, занимающий пост главы Промсвязьбанка, во время визита в Волгоградскую область встретился с губернатором Андреем Бочаровым. В результате организованной встречи руководители договорились о сотрудничестве с местными властями.
Промсвязьбанк усилил сотрудничество с властями Волгоградской области

В Промсвязьбанке рассказали о готовности участвовать в инвестиционных проектах Волгоградской области. Руководители организации поддержат важные программы и станут содействовать развитию экономической сферы. Во время визита представители компании обсудили с губернатором региона вопросы, связанные с поддержкой предприятий АПК и промышленного комплекса. В рамках сотрудничества они намерены реализовывать культурные и спортивные мероприятия.

По словам Петра Фрадкова, Промсвязьбанк функционирует в Волгоградской области на протяжении последних 15 лет. Предприниматели открывают расчетные счета в отделениях финансовой компании. В разговоре с губернатором сотрудники организации обсудили вопросы строительной сферы и сельского хозяйства. Андрей Бочаров рассказал о важности сотрудничества для дальнейшей реализации региональных и национальных программ, необходимых для российского региона.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Экономика
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 10:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Китайская компания OnePlus побила свой рекорд
Продажи смартфонов с диагональю 5,5 дюймов
У жены сотрудника Ространснадзора нашли 66
В компании Toyota планируют возродить модель
Африкантова-старшая подтвердила, что Марина
"Дети тупые": Олимпийская чемпионка Яна Егорян
Мария Максакова рассказала о побоях первого
В Японии иероглиф "бедствие" признали символом
Юлия Меньшова в Instagram рассказала про
Промсвязьбанк усилил сотрудничество с властями
Звезд «Дома-2» Евгения Кузина и Александру
Финская компания Canatu намерена сделать все
Звезда "Улетного экипажа" Катрин Асси из-за
Участник проекта «Замуж за Бузову» Евгений
На площадке Indiegogo представили первую «умную»
Бузова-младшая отказывается пиарить петербургское
Телеведущая Виктория Лопырева рассказала о своей
Ученые: Кофе помогает снизить риск развития
Актриса Настя Задорожная объяснила популярность
В США возобновили проект водородной пушки для
Смартфон Nokia 8 получил бета-версию ОС Android
Таисия Повалий предпочитает покупать подарки в
Ксения Мерц била 70-летнюю домработницу половой
Эксперты назвали наиболее популярные моторные
Звезда "Дома-2" Катя Скютте призналась в
Учёные: Еда перед телевизором может привести к
В Перу обнаружили скелеты древних жителей, из
Притворившийся оборотнем фермер 25 лет убивал
Ксения Собчак уволена с поста главного редактора
В России создали идеальный электрокар для
Просмотреть все новости