Промсвязьбанк усилил сотрудничество с властями Волгоградской области
Петр Фрадков, занимающий пост главы Промсвязьбанка, во время визита в Волгоградскую область встретился с губернатором Андреем Бочаровым. В результате организованной встречи руководители договорились о сотрудничестве с местными властями.
В Промсвязьбанке рассказали о готовности участвовать в инвестиционных проектах Волгоградской области. Руководители организации поддержат важные программы и станут содействовать развитию экономической сферы. Во время визита представители компании обсудили с губернатором региона вопросы, связанные с поддержкой предприятий АПК и промышленного комплекса. В рамках сотрудничества они намерены реализовывать культурные и спортивные мероприятия.
По словам Петра Фрадкова, Промсвязьбанк функционирует в Волгоградской области на протяжении последних 15 лет. Предприниматели открывают расчетные счета в отделениях финансовой компании. В разговоре с губернатором сотрудники организации обсудили вопросы строительной сферы и сельского хозяйства. Андрей Бочаров рассказал о важности сотрудничества для дальнейшей реализации региональных и национальных программ, необходимых для российского региона.
В Промсвязьбанке рассказали о готовности участвовать в инвестиционных проектах Волгоградской области. Руководители организации поддержат важные программы и станут содействовать развитию экономической сферы. Во время визита представители компании обсудили с губернатором региона вопросы, связанные с поддержкой предприятий АПК и промышленного комплекса. В рамках сотрудничества они намерены реализовывать культурные и спортивные мероприятия.
По словам Петра Фрадкова, Промсвязьбанк функционирует в Волгоградской области на протяжении последних 15 лет. Предприниматели открывают расчетные счета в отделениях финансовой компании. В разговоре с губернатором сотрудники организации обсудили вопросы строительной сферы и сельского хозяйства. Андрей Бочаров рассказал о важности сотрудничества для дальнейшей реализации региональных и национальных программ, необходимых для российского региона.
Экономика
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 10:38