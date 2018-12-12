На площадке Indiegogo представили первую «умную» тарелку для детей Eatense
Разработчики на интернет-площадке Indiegogo представили первую в мире «умную» тарелку для детей Eatense. На дне устройства находится дисплей, на котором отображается видео, передаваемое при помощи wi-fi и Bluetooth.
По словам разработчиков, многие дети не все доедают и вертятся по сторонам, и прием пищи превращается в длительное действо. Если на дне тарелки будут транслировать мультфильм, то мальчик или девочка будет иметь мотивацию доесть быстрее, чтобы увидеть любимого персонажа.
Одного заряда гаджета достаточно для использования его на протяжении четырех часов. Стоимость устройства составляет 159 долларов. Если стартап вызовет интерес у покупателей, то массовое производство начнется летом следующего года.
По словам разработчиков, многие дети не все доедают и вертятся по сторонам, и прием пищи превращается в длительное действо. Если на дне тарелки будут транслировать мультфильм, то мальчик или девочка будет иметь мотивацию доесть быстрее, чтобы увидеть любимого персонажа.
Одного заряда гаджета достаточно для использования его на протяжении четырех часов. Стоимость устройства составляет 159 долларов. Если стартап вызовет интерес у покупателей, то массовое производство начнется летом следующего года.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:15