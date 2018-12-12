АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
EUR 75.62 USD 66.50
Курс валют на 12.12.2018

На площадке Indiegogo представили первую «умную» тарелку для детей Eatense

Разработчики на интернет-площадке Indiegogo представили первую в мире «умную» тарелку для детей Eatense. На дне устройства находится дисплей, на котором отображается видео, передаваемое при помощи wi-fi и Bluetooth.

На площадке Indiegogo представили первую «умную» тарелку для детей Eatense


По словам разработчиков, многие дети не все доедают и вертятся по сторонам, и прием пищи превращается в длительное действо. Если на дне тарелки будут транслировать мультфильм, то мальчик или девочка будет иметь мотивацию доесть быстрее, чтобы увидеть любимого персонажа.

Одного заряда гаджета достаточно для использования его на протяжении четырех часов. Стоимость устройства составляет 159 долларов. Если стартап вызовет интерес у покупателей, то массовое производство начнется летом следующего года.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Китайская компания OnePlus побила свой рекорд
Продажи смартфонов с диагональю 5,5 дюймов
У жены сотрудника Ространснадзора нашли 66
В компании Toyota планируют возродить модель
Африкантова-старшая подтвердила, что Марина
"Дети тупые": Олимпийская чемпионка Яна Егорян
Мария Максакова рассказала о побоях первого
В Японии иероглиф "бедствие" признали символом
Юлия Меньшова в Instagram рассказала про
Промсвязьбанк усилил сотрудничество с властями
Звезд «Дома-2» Евгения Кузина и Александру
Финская компания Canatu намерена сделать все
Звезда "Улетного экипажа" Катрин Асси из-за
Участник проекта «Замуж за Бузову» Евгений
На площадке Indiegogo представили первую «умную»
Бузова-младшая отказывается пиарить петербургское
Телеведущая Виктория Лопырева рассказала о своей
Ученые: Кофе помогает снизить риск развития
Актриса Настя Задорожная объяснила популярность
В США возобновили проект водородной пушки для
Смартфон Nokia 8 получил бета-версию ОС Android
Таисия Повалий предпочитает покупать подарки в
Ксения Мерц била 70-летнюю домработницу половой
Эксперты назвали наиболее популярные моторные
Звезда "Дома-2" Катя Скютте призналась в
Учёные: Еда перед телевизором может привести к
В Перу обнаружили скелеты древних жителей, из
Притворившийся оборотнем фермер 25 лет убивал
Ксения Собчак уволена с поста главного редактора
В России создали идеальный электрокар для
Просмотреть все новости