Таисия Повалий предпочитает покупать подарки в Киеве, а не в Москве
Популярная певица Таисия Повалий рассказала о городе, в котором предпочитает покупать подарки родным и близким людям. По словам знаменитости, приятные сюрпризы она приобретает в Киеве, а не в Москве.
Несмотря на то, что перед Новым годом и Рождеством у звезд шоу-бизнеса традиционно очень напряженный график работы, Таисия Повалий не забывает о том, что ей надо порадовать членов семьи подарками. По словам знаменитости, по магазинам она ходит в Киеве, так как там ей привычнее это делать. Она отметила, что Москва для нее очень большая, она мало что там знает и теряется в мегаполисе.
Примечательно, что на протяжении нескольких лет артистка арендует жилье в столице России.
По поводу подарков, которые ей дарит муж Игорь Лихута, Таисия Повалий рассказала, что у них в семье заведен следующий порядок. В магазине она откладывает приглянувшуюся вещь, сообщает своем выборе супругу, а он потом ее оплачивает.
Несмотря на то, что перед Новым годом и Рождеством у звезд шоу-бизнеса традиционно очень напряженный график работы, Таисия Повалий не забывает о том, что ей надо порадовать членов семьи подарками. По словам знаменитости, по магазинам она ходит в Киеве, так как там ей привычнее это делать. Она отметила, что Москва для нее очень большая, она мало что там знает и теряется в мегаполисе.
Примечательно, что на протяжении нескольких лет артистка арендует жилье в столице России.
По поводу подарков, которые ей дарит муж Игорь Лихута, Таисия Повалий рассказала, что у них в семье заведен следующий порядок. В магазине она откладывает приглянувшуюся вещь, сообщает своем выборе супругу, а он потом ее оплачивает.