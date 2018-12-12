Таисия Повалий предпочитает покупать подарки в Киеве, а не в Москве





Несмотря на то, что перед Новым годом и Рождеством у звезд шоу-бизнеса традиционно очень напряженный график работы, Таисия Повалий не забывает о том, что ей надо порадовать членов семьи подарками. По словам знаменитости, по магазинам она ходит в Киеве, так как там ей привычнее это делать. Она отметила, что Москва для нее очень большая, она мало что там знает и теряется в мегаполисе.Примечательно, что на протяжении нескольких лет артистка арендует жилье в столице России.По поводу подарков, которые ей дарит муж Игорь Лихута, Таисия Повалий рассказала, что у них в семье заведен следующий порядок. В магазине она откладывает приглянувшуюся вещь, сообщает своем выборе супругу, а он потом ее оплачивает.