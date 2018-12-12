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Таисия Повалий предпочитает покупать подарки в Киеве, а не в Москве

Популярная певица Таисия Повалий рассказала о городе, в котором предпочитает покупать подарки родным и близким людям. По словам знаменитости, приятные сюрпризы она приобретает в Киеве, а не в Москве.

Таисия Повалий предпочитает покупать подарки в Киеве, а не в Москве

Несмотря на то, что перед Новым годом и Рождеством у звезд шоу-бизнеса традиционно очень напряженный график работы, Таисия Повалий не забывает о том, что ей надо порадовать членов семьи подарками. По словам знаменитости, по магазинам она ходит в Киеве, так как там ей привычнее это делать. Она отметила, что Москва для нее очень большая, она мало что там знает и теряется в мегаполисе.

Примечательно, что на протяжении нескольких лет артистка арендует жилье в столице России.

По поводу подарков, которые ей дарит муж Игорь Лихута, Таисия Повалий рассказала, что у них в семье заведен следующий порядок. В магазине она откладывает приглянувшуюся вещь, сообщает своем выборе супругу, а он потом ее оплачивает.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 09:30

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