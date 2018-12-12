АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
EUR 75.62 USD 66.50
Курс валют на 12.12.2018

Vivo показала смартфон версии Vivo NEX Dual Display

Vivo продемонстрировала смартфон версии Vivo NEX Dual Display. Устройство оснащается двумя экранами, а также ОЗУ на 10 Гб. Новинку в конце декабря предложат за $725.

Vivo показала смартфон версии Vivo NEX Dual Display


Речь идёт о втором поколении Vivo NEX. В нём предложили пару экранов Super AMOLED. Один 6,93-дюймовый экран имеет разрешение 2340х1080 рх. Сзади размещается 5,49-дюймовый дисплей на 1920х1080 рх. В новой версии камера облает тремя модулями. Имеет место сканер отпечатков пальцев. Он размещается на фронтальном экране. Устройство имеет процессор Snapdragon 845.

В модели ПЗУ составит 128 ГБ. Автономность модели обеспечивает аккумуляторная батарея на 3 500 мАч. Устройство осуществляет работу под управлением операционки Android 9.0 Pie.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Vivo показала смартфон версии Vivo NEX Dual
В январе на аукционе RM Sothebys выставят на
Ученые выяснили, для кого полезна малосолевая
В Южной Корее стартует продажа полноразмерного
Всероссийский союз страховщиков назвал десять
Renault переходит на силовые агрегаты от марки
Компания Porsche представила спортивную версию
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
Ровер Curiosity нашел на Марсе инопланетного
Евгений Плющенко заявил о готовности пополнить
Внук Сергея Проханова вступил в ряды кадетов
Звезда Дома-2 Екатерина Колисниченко наконец
Дочь Тимати пришла на день рождения внука
Лариса Гузеева показала совместное фото с Сосо
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь в Instagram
Мария Шукшина рассказала об обнаружении сотни
Подписчики обсудили новый снимок похудевшего на
Возле Солнца был замечен огромный НЛО в форме
Американские ученые создали гель, предотвращающий
Ляна Фридман считает, что Бари Алибасов не живет
Ведущую «Дома-2» Ксению Бородину поздравляют с
Сотрудники ESA показали фото "каменного
Звезда "Универа" Андрей Гайдулян нелестно
Ученые: Рожденные на Марсе дети будут подвержены
Андрей Державин поздравил Андрея Макаревича с его
Борис Грачевский с Екатериной Белоцерковской
Звезда «Дома-2» Дарья Друзьяк выпустит
Авдотья Смирнова намерена снять сериал об
Алексей Ягудин опроверг слухи о его размолвке с
Наталья Рудова порадовала фанатов своей изящной
Просмотреть все новости