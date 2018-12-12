Vivo показала смартфон версии Vivo NEX Dual Display
Vivo продемонстрировала смартфон версии Vivo NEX Dual Display. Устройство оснащается двумя экранами, а также ОЗУ на 10 Гб. Новинку в конце декабря предложат за $725.
Речь идёт о втором поколении Vivo NEX. В нём предложили пару экранов Super AMOLED. Один 6,93-дюймовый экран имеет разрешение 2340х1080 рх. Сзади размещается 5,49-дюймовый дисплей на 1920х1080 рх. В новой версии камера облает тремя модулями. Имеет место сканер отпечатков пальцев. Он размещается на фронтальном экране. Устройство имеет процессор Snapdragon 845.
В модели ПЗУ составит 128 ГБ. Автономность модели обеспечивает аккумуляторная батарея на 3 500 мАч. Устройство осуществляет работу под управлением операционки Android 9.0 Pie.
Речь идёт о втором поколении Vivo NEX. В нём предложили пару экранов Super AMOLED. Один 6,93-дюймовый экран имеет разрешение 2340х1080 рх. Сзади размещается 5,49-дюймовый дисплей на 1920х1080 рх. В новой версии камера облает тремя модулями. Имеет место сканер отпечатков пальцев. Он размещается на фронтальном экране. Устройство имеет процессор Snapdragon 845.
В модели ПЗУ составит 128 ГБ. Автономность модели обеспечивает аккумуляторная батарея на 3 500 мАч. Устройство осуществляет работу под управлением операционки Android 9.0 Pie.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00