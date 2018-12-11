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Ровер Curiosity нашел на Марсе инопланетного робота

Эксперты после тщательного исследования снимков, полученных от ровера Curiosity, пришли к выводу, что марсоход наткнулся на Марсе на робота инопланетного происхождения. По его внешнему виду было сделано предположение об исследовании инопланетянами поверхности планеты.

Ровер Curiosity нашел на Марсе инопланетного робота


До сих пор считалось, что Curiosity единственный аппарат, зондирующий поверхность Марса. Среди массы снимков, отправляющихся ровером на Землю с 2012 года, последний вызвал массу вопросов. Предполагается, что Curiosity случайно снял инопланетного исследовательского робота. Скотт Уоринг, заметивший необычный объект на фото с Марса, предположил, что если запечатлен не марсоход инопланетян, то аппарат, отправленный на Красную планету частными компаниями с Земли.

Ровер Curiosity нашел на Марсе инопланетного робота


Одним из самых подходящих для этого людей является Илон Маск, который мог снарядить одну из миссий компании SpaceX для проверки информации NASA. Эксперт уверен, что в обоих случаях, замеченный им объект на снимке, сделанном ровером 26 ноября, говорит о присутствии на поверхности небесного тела еще одного робота, который по своей технологичности превосходит Curiosity.



 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 23:00

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