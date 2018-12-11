Ровер Curiosity нашел на Марсе инопланетного робота





До сих пор считалось, что Curiosity единственный аппарат, зондирующий поверхность Марса. Среди массы снимков, отправляющихся ровером на Землю с 2012 года, последний вызвал массу вопросов. Предполагается, что Curiosity случайно снял инопланетного исследовательского робота. Скотт Уоринг, заметивший необычный объект на фото с Марса, предположил, что если запечатлен не марсоход инопланетян, то аппарат, отправленный на Красную планету частными компаниями с Земли.Одним из самых подходящих для этого людей является Илон Маск, который мог снарядить одну из миссий компании SpaceX для проверки информации NASA. Эксперт уверен, что в обоих случаях, замеченный им объект на снимке, сделанном ровером 26 ноября, говорит о присутствии на поверхности небесного тела еще одного робота, который по своей технологичности превосходит Curiosity.