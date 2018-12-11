Евгений Плющенко заявил о готовности пополнить семью дочкой

Видео с подопечной своей спортивной школы Евгений Плющенкой показал в своем личном Instagram. Фанаты фигуриста очень удивились некоторому преображению спортсмена в его поведении. Все настолько привыкли к строгости и неприступности Плющенко, что просто не смогли поверить в его поведение рядом с 5-летней подопечной Эмилией Давлетшиной. Спортсмен с легкостью отпускал ей комплименты, обнимал и мило общался. А в конце и вовсе заявил, что после такого просто нельзя не захотеть дочь.На сегодняшний день 36-летний фигурист приходится отцом двум наследникам. 12-летнему Егору, появившемуся на свет во время брака с Марией Ермак, и уже почти 6-летнему Саше, которого родила ему вторая жена – Яна Рудковская. С первым ребенком Плющенко до недавнего времени не мог видеться из-за запрета. Но со временем Мария Ермак разрешила Евгению встречи и совместное времяпровождение с Егором.