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Внук Сергея Проханова вступил в ряды кадетов

На прошлой неделе прошла торжественная церемония по случаю вступления в ряды кадетов воспитанников Первого Московского кадетского корпуса имени Маршала Жукова. Мероприятие состоялось в Центральном музее ВС РФ. Первым присягнул на верность принципам кадетского движения Степан Проханов, внук худрука «Театра Луны» Сергея Проханова.

Внук Сергея Проханова вступил в ряды кадетов

Дедушка Степана Проханова посетить церемонию не смог, однако поддержать юношу пришли его близкие родственники и друзья семьи.

Вместе с тем, ранее Сергей Проханов рассказывал, что он очень счастлив и гордится внуком. По словам режиссера, парень продолжил династии сразу двух легендарных маршалов - Георгия Константиновича Жукова и Александра Михайловича Василевского. Дедушка надеется, что в будущем Степан Проханов станет министром обороны, ведь его знаменитые предки в прошлом также занимали эти посты.



 
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Культура
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 21:00

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