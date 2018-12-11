Внук Сергея Проханова вступил в ряды кадетов
На прошлой неделе прошла торжественная церемония по случаю вступления в ряды кадетов воспитанников Первого Московского кадетского корпуса имени Маршала Жукова. Мероприятие состоялось в Центральном музее ВС РФ. Первым присягнул на верность принципам кадетского движения Степан Проханов, внук худрука «Театра Луны» Сергея Проханова.
Дедушка Степана Проханова посетить церемонию не смог, однако поддержать юношу пришли его близкие родственники и друзья семьи.
Вместе с тем, ранее Сергей Проханов рассказывал, что он очень счастлив и гордится внуком. По словам режиссера, парень продолжил династии сразу двух легендарных маршалов - Георгия Константиновича Жукова и Александра Михайловича Василевского. Дедушка надеется, что в будущем Степан Проханов станет министром обороны, ведь его знаменитые предки в прошлом также занимали эти посты.
Дедушка Степана Проханова посетить церемонию не смог, однако поддержать юношу пришли его близкие родственники и друзья семьи.
Вместе с тем, ранее Сергей Проханов рассказывал, что он очень счастлив и гордится внуком. По словам режиссера, парень продолжил династии сразу двух легендарных маршалов - Георгия Константиновича Жукова и Александра Михайловича Василевского. Дедушка надеется, что в будущем Степан Проханов станет министром обороны, ведь его знаменитые предки в прошлом также занимали эти посты.
Культура
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 21:00