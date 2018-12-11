Внук Сергея Проханова вступил в ряды кадетов





Дедушка Степана Проханова посетить церемонию не смог, однако поддержать юношу пришли его близкие родственники и друзья семьи.Вместе с тем, ранее Сергей Проханов рассказывал, что он очень счастлив и гордится внуком. По словам режиссера, парень продолжил династии сразу двух легендарных маршалов - Георгия Константиновича Жукова и Александра Михайловича Василевского. Дедушка надеется, что в будущем Степан Проханов станет министром обороны, ведь его знаменитые предки в прошлом также занимали эти посты.