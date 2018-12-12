Всероссийский союз страховщиков назвал десять бесплатных медицинских услуг для учреждений в системе ОМС





1. Материалы, расходуемые в стационарных отделениях (лекарственные препараты, иглы, шприцы, капельницы и другое).2. Медицинские изделия, которые вживляются в организм пациента, например, металлоконструкции.3.Расходные материалы, амбулаторно — пломбировочный материал в стоматологических поликлиниках, пленка для рентгенов, носители для фиксации результатов аппаратной диагностики – КТ и МРТ (для большинства субъектов Российской Федерации)4. Проведение самой аппаратной диагностики, например, МРТ и КТ, как при амбулаторном, так и стационарном лечении.5. Медицинская помощь при болезнях зубов и ротовой полости (за исключением имплантации зубов)6. Медикаменты для больных с онкологическим диагнозом.7. Анализы крови, в том числе гормональные.8. Сокращение времени ожидания отдельных манипуляций, таких, как УЗИ, рентгена, эндоскопических исследований ЖКТ.9. Восстановительная терапия (массаж, ЛФК и другое), предписанная лечащим врачом10. Консультации узкопрофильных медиков (онколог, гинеколог, кардиолог и т.д.).