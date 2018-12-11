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Ведущую «Дома-2» Ксению Бородину поздравляют с третьей беременностью

Популярная ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина уже является мамочкой двух очаровательных дочек.

Не так давно девушка заявила у себя в микроблоге, что отказалась от спиртных напитков и кое-каких не очень полезно продуктов питания. Якобы так Ксения хочет привести собственное тело в порядок.

Ведущую «Дома-2» Ксению Бородину поздравляют с третьей беременностью

Однако многочисленные фанаты девушки сегодня очень подозревают, что Бородина беременна третьим ребенком. Поклонники жены Курбана Омарова подметили, что Ксюша стала чаще ходить в свободной и темной одежде.

А самые фантазёры даже увидели у Бородиной выпирающий живот.

Фанаты Ксении стали наперебой поздравлять девушку с «интересным положением». Надо отметить, что сама знаменитость пока никаких комментариев не даёт.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:40

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