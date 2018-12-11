Ведущую «Дома-2» Ксению Бородину поздравляют с третьей беременностью

Не так давно девушка заявила у себя в микроблоге, что отказалась от спиртных напитков и кое-каких не очень полезно продуктов питания. Якобы так Ксения хочет привести собственное тело в порядок.Однако многочисленные фанаты девушки сегодня очень подозревают, что Бородина беременна третьим ребенком. Поклонники жены Курбана Омарова подметили, что Ксюша стала чаще ходить в свободной и темной одежде.А самые фантазёры даже увидели у Бородиной выпирающий живот.Фанаты Ксении стали наперебой поздравлять девушку с «интересным положением». Надо отметить, что сама знаменитость пока никаких комментариев не даёт.