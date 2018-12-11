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Возле Солнца был замечен огромный НЛО в форме стрежня

Пользователи Сети были заинтригованы новым роликом, показывающим загадочный объект рядом с Солнцем. Они отметили, что НЛО намного больше нашей планеты, а также имеет форму стрежня.
Возле Солнца был замечен огромный НЛО в форме стрежня

Необычный НЛО заметили сторонники теории заговора YouTube The Grimreefar. Внеземной корабль пришельцев они обнаружили благодаря Helioviewer, позволяющем увидеть космические тела в реальности.
На видеоролике можно рассмотреть непонятные линии, которые парят возле Солнца. При использование масштабирования заметно, что ярко-белые объекты в разы больше планеты Земля. Так как эксперт YouTube изменил освещение и угол просмотра, то дальнейшее слежение за объектом стало невозможно.

С момента загрузки видео, 10 декабря, его успели просмотреть и прокомментировать сотни пользователей сети. По большинству комментариев заметно, что люди обеспокоены появлением очередной технологии гуманоидов. Один из юзеров написал, что несмотря на свою образованность, он не способен объяснить, как эти объекты могут находиться в такой близости к Солнцу.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:00

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