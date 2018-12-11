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Авдотья Смирнова намерена снять сериал об Александре Вертинском

Российский кинорежиссер и телеведущая Авдотья Смирнова в одном из своих интервью рассказала о намерениях снять биографический сериал об известном певце 20 века Александре Вертинском. Автором сценария выступила сама артистка.
Авдотья Смирнова намерена снять сериал об Александре Вертинском
Авдотья Смирнова рассказала, что в своей работе она хочет передать весь жизненный путь легендарного исполнителя. Однако всеми подробностями своих планов режиссер делиться не стала, сетуя на плохую примету. Также известно, что сценарий к сериалу Смирнова написала сама.
Авдотья Смирнова намерена снять сериал об Александре Вертинском

Александр Вертинский является одним из первых представителей эстрады, кто осмелился накладывать на музыку собственные стихотворения и не только. В следующем году будут отмечать 130 лет со дня его рождения.



 
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Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:52

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