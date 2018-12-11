Авдотья Смирнова намерена снять сериал об Александре Вертинском



Авдотья Смирнова рассказала, что в своей работе она хочет передать весь жизненный путь легендарного исполнителя. Однако всеми подробностями своих планов режиссер делиться не стала, сетуя на плохую примету. Также известно, что сценарий к сериалу Смирнова написала сама.

Авдотья Смирнова рассказала, что в своей работе она хочет передать весь жизненный путь легендарного исполнителя. Однако всеми подробностями своих планов режиссер делиться не стала, сетуя на плохую примету. Также известно, что сценарий к сериалу Смирнова написала сама.





Александр Вертинский является одним из первых представителей эстрады, кто осмелился накладывать на музыку собственные стихотворения и не только. В следующем году будут отмечать 130 лет со дня его рождения.