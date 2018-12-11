Ляна Фридман считает, что Бари Алибасов не живет в одном доме с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Ляна Фридман, находясь в Лондоне, рассказала прессе, что не знает, ради чего продюсеру понадобилось идти в ЗАГС с немолодой вдовой. Затем она призналась, что много лет состоит с Алибасовым в отношениях и мечтала родить ему ребёнка.С актрисой у неё однажды был конфликт, когда во время концерта музыкант первой представил не Федосееву-Шукшину, а свою возлюбленную. Артистка часто связывалась с приятелем, чтобы о чём-то его попросить, а последний чувствовал большую ответственность за подругу.Фридман предположила, что у знаменитости есть виды на московскую квартиру Алибасова возле Арбата. Однако, насколько известно бизнеследи, пара вместе не проживает вместе, а продюсер ведёт привычную холостяцкую жизнь.Свадьбу с Федосеевой-Шукшиной Фридман назвала новогодним спектаклем. Также женщина добавила, что делает ремонт в лондонском семейном замке, куда готова забрать Алибасова. Музыкант наверняка согласится, ведь ранее признавался, что очень устал от навязчивой актрисы.