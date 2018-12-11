Ученые выяснили, почему красное мясо приводит к инфарктам





Исследования показали, что ежедневное употребление хотя бы одного бургера с мясом может вызвать инфаркт. Причина этому органическое соединение, также известное, как ТМАО, которое вырабатывается в пищеварительном тракте. Если превысить пороговые значения данного соединения, это повлечет за собой множество сердечно-сосудистых заболеваний.Уже первые исследования показали повышение уровня триметиламина N-оксида у некоторых участников эксперимента, которые своей диетой выбрали еду с красным мясом. Он вырос в три раза. В некоторых случаях показатели ТМАО подскочили в 10 раз. Это при том, что все данное исследование длилось месяц.Вторым этапом работы стал эксперимент, в котором приняли участи 113 добровольцев. Для участников были разработаны три разных плана питания с разными видами мяса и овощами в рационе. Сразу после отказа оппонентов от нездоровой пищи уровень ТМАО упал в разы.Ученые подчеркивают, что красное мясо – это хороший источник белка, минералов и витаминов, его необходимо включать в сбалансированное питание. Однако, чрезмерное употребление такого мяса, как баранина, свинина и говядина может вызвать не только инфаркт, но и развитие рака. Поэтому исследователи рекомендуют потреблять данный продукт не более двух раз в неделю.