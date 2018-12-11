АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды зарубежного шоу-бизнеса
EUR 75.71 USD 66.24
Курс валют на 11.12.2018

Ученые выяснили, почему красное мясо приводит к инфарктам

Ученые из Кливлендской клиники выяснили, как употребление красного мяса связано с причинами сердечно-сосудистых заболеваний. О результатах исследований они рассказали журналистам.
Ученые выяснили, почему красное мясо приводит к инфарктам

Исследования показали, что ежедневное употребление хотя бы одного бургера с мясом может вызвать инфаркт. Причина этому органическое соединение, также известное, как ТМАО, которое вырабатывается в пищеварительном тракте. Если превысить пороговые значения данного соединения, это повлечет за собой множество сердечно-сосудистых заболеваний.

Уже первые исследования показали повышение уровня триметиламина N-оксида у некоторых участников эксперимента, которые своей диетой выбрали еду с красным мясом. Он вырос в три раза. В некоторых случаях показатели ТМАО подскочили в 10 раз. Это при том, что все данное исследование длилось месяц.

Вторым этапом работы стал эксперимент, в котором приняли участи 113 добровольцев. Для участников были разработаны три разных плана питания с разными видами мяса и овощами в рационе. Сразу после отказа оппонентов от нездоровой пищи уровень ТМАО упал в разы.

Ученые подчеркивают, что красное мясо – это хороший источник белка, минералов и витаминов, его необходимо включать в сбалансированное питание. Однако, чрезмерное употребление такого мяса, как баранина, свинина и говядина может вызвать не только инфаркт, но и развитие рака. Поэтому исследователи рекомендуют потреблять данный продукт не более двух раз в неделю.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 18:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Подписчики обсудили новый снимок похудевшего на
Возле Солнца был замечен огромный НЛО в форме
Американские ученые создали гель, предотвращающий
Ляна Фридман считает, что Бари Алибасов не живет
Ведущую «Дома-2» Ксению Бородину поздравляют с
Сотрудники ESA показали фото "каменного
Звезда "Универа" Андрей Гайдулян нелестно
Ученые: Рожденные на Марсе дети будут подвержены
Андрей Державин поздравил Андрея Макаревича с его
Борис Грачевский с Екатериной Белоцерковской
Звезда «Дома-2» Дарья Друзьяк выпустит
Авдотья Смирнова намерена снять сериал об
Алексей Ягудин опроверг слухи о его размолвке с
Наталья Рудова порадовала фанатов своей изящной
Ученые выяснили, почему красное мясо приводит к
Алиана Устиненко уверена, что Алексей Купин не
Таблоид The Sun опубликовал предсказания Ванги на
Прохора Шаляпина раскритиковали коллеги по каналу
Ильдар Узбеков создал венчурный фонд «CoalFuture»
Ученые нашли способ выявления психологических
Алексей Купин намерен объявить на «Доме-2»
Компания OnePlus официально представила смартфон
В Лейпциге снова рукоплескали Михаэлю Цукернику
«Роскомнадзор» проверит Twitter и Facebook на
Иван Стебунов признался, что причиной развода с
В Антарктиде обнаружена башня старинного замка
Участники «Дома-2» ополчились против Рапунцелей,
Московский кредитный банк запустил карту
Серьезный рост Tkeycoin ожидается сразу после
В Великобритании археологи обнаружили могилу
Просмотреть все новости