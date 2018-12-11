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Таблоид The Sun опубликовал предсказания Ванги на 2019 год

Американский таблоид The Sun опубликовал предсказания Ванги на 2019 и последующие годы. Азии грозит разрушительное цунами, а России - гигантский метеорит.
Таблоид The Sun опубликовал предсказания Ванги на 2019 год

The Sun опубликовал подробный перечень предсказаний болгарской ясновидящей Ванги на будущий год. Перед смертью экстрасенс увидела множество катастрофических событий в будущем, включая крах экономики Европы, разрушающее Азию цунами, и падение огромного метеорита на территории России.

У президента Дональда Трампа начнутся проблемы со слухом из-за неизвестного заболевания, которое коснётся также китайских и кубинских дипломатов. Ванга отметила, что недуг может быть связан с засекреченным оружием либо побочным действием постоянной прослушки и наблюдения.

В 2028 году, по версии ясновидящей, мировому голоду придёт конец, а в 2256 первые люди поселятся в марсианской колонии. Любую болезнь возможно будет вылечить с помощью технологий клонирования.

В 2262-2304 годы человечество начнёт путешествовать во времени. В 2341 Земля перестанет быть пригодна для жизни в ходе техногенных бедствий. Бежав в другую планетную систему, в 4302-4674 годы, люди полностью ассимилируются с инопланетянами и обретут бессмертие.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:16

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