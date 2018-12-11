Таблоид The Sun опубликовал предсказания Ванги на 2019 год





The Sun опубликовал подробный перечень предсказаний болгарской ясновидящей Ванги на будущий год. Перед смертью экстрасенс увидела множество катастрофических событий в будущем, включая крах экономики Европы, разрушающее Азию цунами, и падение огромного метеорита на территории России.У президента Дональда Трампа начнутся проблемы со слухом из-за неизвестного заболевания, которое коснётся также китайских и кубинских дипломатов. Ванга отметила, что недуг может быть связан с засекреченным оружием либо побочным действием постоянной прослушки и наблюдения.В 2028 году, по версии ясновидящей, мировому голоду придёт конец, а в 2256 первые люди поселятся в марсианской колонии. Любую болезнь возможно будет вылечить с помощью технологий клонирования.В 2262-2304 годы человечество начнёт путешествовать во времени. В 2341 Земля перестанет быть пригодна для жизни в ходе техногенных бедствий. Бежав в другую планетную систему, в 4302-4674 годы, люди полностью ассимилируются с инопланетянами и обретут бессмертие.