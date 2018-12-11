В Антарктиде обнаружена башня старинного замка





Внимание исследователей привлекла тень на льду 104 -метровой длины. Уфологи рассчитали, что высота башни составляет примерно 87 метров.Кроме нее никаких руин замка не осталось, и разглядеть в скалистом ландшафте можно лишь крупные валуны. На их фоне выделяющаяся своей высотой и правильной геометрической формой башня похожа на рукотворную постройку.Поскольку люди едва ли могли возвести форт в такой отчуждённой местности с очень низкими температурами, исследователи предполагают, что в замке жили представители внеземной цивилизации. Такая теория не противоречит многочисленным находкам в Антарктиде, касающимся баз инопланетян и стоянок для их космолётов.