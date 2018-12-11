АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды зарубежного шоу-бизнеса
EUR 75.71 USD 66.24
Курс валют на 11.12.2018

В Антарктиде обнаружена башня старинного замка

Во время просмотра Google Earth независимые исследователи обнаружили в Антарктиде затерянную башню, оставшуюся от древнего замка. Они предполагают, что мастерами были пришельцы, жившие на этой земле в древности.
В Антарктиде обнаружена башня старинного замка

Внимание исследователей привлекла тень на льду 104 -метровой длины. Уфологи рассчитали, что высота башни составляет примерно 87 метров.
В Антарктиде обнаружена башня старинного замка

Кроме нее никаких руин замка не осталось, и разглядеть в скалистом ландшафте можно лишь крупные валуны. На их фоне выделяющаяся своей высотой и правильной геометрической формой башня похожа на рукотворную постройку.

Поскольку люди едва ли могли возвести форт в такой отчуждённой местности с очень низкими температурами, исследователи предполагают, что в замке жили представители внеземной цивилизации. Такая теория не противоречит многочисленным находкам в Антарктиде, касающимся баз инопланетян и стоянок для их космолётов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые выяснили, почему красное мясо приводит к
Алиана Устиненко уверена, что Алексей Купин не
Таблоид The Sun опубликовал предсказания Ванги на
Прохора Шаляпина раскритиковали коллеги по каналу
Ильдар Узбеков создал венчурный фонд «CoalFuture»
Ученые нашли способ выявления психологических
Алексей Купин намерен объявить на «Доме-2»
Компания OnePlus официально представила смартфон
В Лейпциге снова рукоплескали Михаэлю Цукернику
«Роскомнадзор» проверит Twitter и Facebook на
Иван Стебунов признался, что причиной развода с
В Антарктиде обнаружена башня старинного замка
Участники «Дома-2» ополчились против Рапунцелей,
Московский кредитный банк запустил карту
Серьезный рост Tkeycoin ожидается сразу после
В Великобритании археологи обнаружили могилу
Ученые: Продолжительность жизни зависит от генов,
Сотрудники Travelata озвучили самые популярные
Андрею Макаревичу исполнилось 65 лет
На дне китайского озера обнаружили 14000-летние
В небе Ирландии был замечен НЛО в форме розового
ГАЗ наладит выпуск легкого дизельного двигателя
Главный тренер РФ по фехтованию Ильгар Мамедов
Елизавета Боярская и Максим Матвеев озвучили
Вдова легендарного режиссера Леонида Гайдая
Кроссовер Nissan Kicks на базе Renault Duster
Юлия Савичева намекнула на желание завести
Житель Москвы совершил насилие над предлагавшей
Лариса Гузеева поддержала Анастасию Волочкову в
Настя Задорожная показала в Instagram фото с
Просмотреть все новости