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Андрею Макаревичу исполнилось 65 лет

11 декабря Андрею Вадимовичу Макаревичу исполнилось 65 лет. Сам заслуженный артист РСФСР считает главным событием дня рождения персональную художественную выставку, которая открылась в московском «Арт-музее».

Андрею Макаревичу исполнилось 65 лет

Поэта и рок-музыканта Андрея Макаревича, с его юбилейной датой, первым поздравил фронтмен группы «СерьГа» Сергей Галанин.
Солист группы «СерьГа» обратился к имениннику в эфире НСН и пожелал коллеге творческого успеха и долголетия, продолжать собирать аншлаги и, конечно же, иметь крепкое здоровье.

Музыкант родился в Москве в 1953 году в семье архитектора и врача. Получил образование архитектора, но своим истинным призванием всегда считал музыку.

В 1969 году вмести с друзьями будущая звезда создал группу «Машина времени», которая существует до сегодняшнего дня и за 49 лет не потеряла популярности.

Самыми известными песнями группы считаются композиции: «Мир прогнется под нас» и «Поезд», они также заняли почетное место в истории отечественной культуры.
Андрею Макаревичу исполнилось 65 лет

Сегодня Андрей Макаревич является советским и российским музыкантом, певцом, поэтом, бардом, композитором, художником, продюсером, телеведущим, архитектором, лидером и единственно бессменным участником рок-группы. Имеет звания: Заслуженного артиста РСФСР, Народного артиста Российской Федерации. Помимо всего этого Макаревич увлекается дайвингом, подводной охотой, кулинарией, бильярдом и еще многими не менее интересными занятиями.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:48

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