Андрею Макаревичу исполнилось 65 лет





Поэта и рок-музыканта Андрея Макаревича, с его юбилейной датой, первым поздравил фронтмен группы «СерьГа» Сергей Галанин.Солист группы «СерьГа» обратился к имениннику в эфире НСН и пожелал коллеге творческого успеха и долголетия, продолжать собирать аншлаги и, конечно же, иметь крепкое здоровье.Музыкант родился в Москве в 1953 году в семье архитектора и врача. Получил образование архитектора, но своим истинным призванием всегда считал музыку.В 1969 году вмести с друзьями будущая звезда создал группу «Машина времени», которая существует до сегодняшнего дня и за 49 лет не потеряла популярности.Самыми известными песнями группы считаются композиции: «Мир прогнется под нас» и «Поезд», они также заняли почетное место в истории отечественной культуры.Сегодня Андрей Макаревич является советским и российским музыкантом, певцом, поэтом, бардом, композитором, художником, продюсером, телеведущим, архитектором, лидером и единственно бессменным участником рок-группы. Имеет звания: Заслуженного артиста РСФСР, Народного артиста Российской Федерации. Помимо всего этого Макаревич увлекается дайвингом, подводной охотой, кулинарией, бильярдом и еще многими не менее интересными занятиями.