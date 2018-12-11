На дне китайского озера обнаружили 14000-летние пирамиды, напоминающие строения Мексики и Египта





Жители Китая уверены, что озеро Фушиан Ху - священное. Согласно древним легендам, на дне загадочного водоема существовал золотой город, а его обитатели иногда появлялись на берегу. Ученые выяснили, что таинственным образованиям 14 000 лет. Внешне пирамиды очень напоминают строения Мексики и Египта.По мнению представителей мира науки, поселение разрушил мощный удар какого-нибудь стихийного бедствия. В связи с этим открытием ученым придется пересмотреть главные этапы эволюции.Исследователи задались вопросом: "Как огромный город оказался на дне Фушиан Ху?". Археологи полагают, что город был возведен над одним из тектонических разломов, в результате чего всё оказалось под водой. Интересно, что мегалиты, обнаруженные на дне Фушиан Ху, весьма сходны с культурой майя и кардинально отличаются от архитектуры Китая.