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Елизавета Боярская и Максим Матвеев озвучили влюбленных героев в мультфильме «Волки и овцы: Ход свиньёй»

Известная актерская пара Елизавета Боярская и Максим Матвеев впервые озвучивали влюбленных героев одного и того же мультфильма «Волки и овцы: Ход свиньёй». Актеры поделились своим впечатлением о проделанной работе.
Елизавета Боярская и Максим Матвеев озвучили влюбленных героев в мультфильме «Волки и овцы: Ход свиньёй»

Максим Матвеев и его супруга Елизавета Боярская озвучили влюбленных героев мультфильма: вожака волчьей стаи Серого и красивую волчицу по имени Бьянка. Главная героиня уже во второй раз говорит голосом известной актрисы, в первый раз это произошло два года назад, когда на экраны вышла первая часть «Волки и овцы: бе-е-е_зумное превращение».

Актриса рассказала, что очень обрадовалась, когда ее опять пригласили озвучить волчицу. Однако ей это давалось нелегко, так как их тембр не совпадал. Чтобы все получилось, актрисе приходилось много работать и добиваться нежного и бархатного тембра, которым обладает Бьянка. Ее муж Максим Матвеев также поделился своим опытом. Он описывает своего героя, как немного глуповатого, смелого, иногда трусливого и задорного. Ему было интересно озвучивать такого интересного персонажа, как Серый, тем более, что «искать» нужный голос долго не пришлось.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:17

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