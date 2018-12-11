Елизавета Боярская и Максим Матвеев озвучили влюбленных героев в мультфильме «Волки и овцы: Ход свиньёй»





Максим Матвеев и его супруга Елизавета Боярская озвучили влюбленных героев мультфильма: вожака волчьей стаи Серого и красивую волчицу по имени Бьянка. Главная героиня уже во второй раз говорит голосом известной актрисы, в первый раз это произошло два года назад, когда на экраны вышла первая часть «Волки и овцы: бе-е-е_зумное превращение».Актриса рассказала, что очень обрадовалась, когда ее опять пригласили озвучить волчицу. Однако ей это давалось нелегко, так как их тембр не совпадал. Чтобы все получилось, актрисе приходилось много работать и добиваться нежного и бархатного тембра, которым обладает Бьянка. Ее муж Максим Матвеев также поделился своим опытом. Он описывает своего героя, как немного глуповатого, смелого, иногда трусливого и задорного. Ему было интересно озвучивать такого интересного персонажа, как Серый, тем более, что «искать» нужный голос долго не пришлось.