Лариса Гузеева поддержала Анастасию Волочкову в Instagram
Российская артистка Лариса Гузеева высказала слова поддержки балерине Анастасии Волочковой. На своей странице в Instagram актриса выложила совместное фото с танцовщицей и соответствующим комментарием.
Ни для кого не является секретом, что широкая публика следит за жизнью известной балерины Анастасии Волочковой. Каждая новая публикация танцовщицы в Сети встречает от фанатов критику и поток нелестных высказываний. Сама артистка балета никак не реагирует на подобного рода комментарии, только продолжает публиковать все новые и новые фотоснимки.
Напомним, что балерина прославилась в сети благодаря фото с шпагатами, которые она делала во многих местах.
Тем временем телеведущая Гузеева поражается стойкости и спокойствию Анастасии Волочковой. Ведущая популярной программы «Давай поженимся» оставила комментарий в Instagram: «Это уму непостижимо. Счастья тебе, моя дорогая».
Заметим, что поклонники Ларисы Гузеевой не поддержали ее высказывание и достаточно жестко прокомментировали его.
Ни для кого не является секретом, что широкая публика следит за жизнью известной балерины Анастасии Волочковой. Каждая новая публикация танцовщицы в Сети встречает от фанатов критику и поток нелестных высказываний. Сама артистка балета никак не реагирует на подобного рода комментарии, только продолжает публиковать все новые и новые фотоснимки.
Напомним, что балерина прославилась в сети благодаря фото с шпагатами, которые она делала во многих местах.
Тем временем телеведущая Гузеева поражается стойкости и спокойствию Анастасии Волочковой. Ведущая популярной программы «Давай поженимся» оставила комментарий в Instagram: «Это уму непостижимо. Счастья тебе, моя дорогая».
Заметим, что поклонники Ларисы Гузеевой не поддержали ее высказывание и достаточно жестко прокомментировали его.
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 15:43