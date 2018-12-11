Лариса Гузеева поддержала Анастасию Волочкову в Instagram





Ни для кого не является секретом, что широкая публика следит за жизнью известной балерины Анастасии Волочковой. Каждая новая публикация танцовщицы в Сети встречает от фанатов критику и поток нелестных высказываний. Сама артистка балета никак не реагирует на подобного рода комментарии, только продолжает публиковать все новые и новые фотоснимки.Напомним, что балерина прославилась в сети благодаря фото с шпагатами, которые она делала во многих местах.Тем временем телеведущая Гузеева поражается стойкости и спокойствию Анастасии Волочковой. Ведущая популярной программы «Давай поженимся» оставила комментарий в Instagram: «Это уму непостижимо. Счастья тебе, моя дорогая».Заметим, что поклонники Ларисы Гузеевой не поддержали ее высказывание и достаточно жестко прокомментировали его.