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Лариса Гузеева поддержала Анастасию Волочкову в Instagram

Российская артистка Лариса Гузеева высказала слова поддержки балерине Анастасии Волочковой. На своей странице в Instagram актриса выложила совместное фото с танцовщицей и соответствующим комментарием.
Лариса Гузеева поддержала Анастасию Волочкову в Instagram

Ни для кого не является секретом, что широкая публика следит за жизнью известной балерины Анастасии Волочковой. Каждая новая публикация танцовщицы в Сети встречает от фанатов критику и поток нелестных высказываний. Сама артистка балета никак не реагирует на подобного рода комментарии, только продолжает публиковать все новые и новые фотоснимки.

Напомним, что балерина прославилась в сети благодаря фото с шпагатами, которые она делала во многих местах.
Лариса Гузеева поддержала Анастасию Волочкову в Instagram

Тем временем телеведущая Гузеева поражается стойкости и спокойствию Анастасии Волочковой. Ведущая популярной программы «Давай поженимся» оставила комментарий в Instagram: «Это уму непостижимо. Счастья тебе, моя дорогая».

Заметим, что поклонники Ларисы Гузеевой не поддержали ее высказывание и достаточно жестко прокомментировали его.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 15:43

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