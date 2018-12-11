АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды зарубежного шоу-бизнеса
EUR 75.71 USD 66.24
Курс валют на 11.12.2018

Дмитрий Дмитренко довел до слёз Алену Савкину (Рапунцель-младшую) в день её рождения

«Брендовое» семейство реалити-шоу «Дом-2» Рапунцель-Дмитренко в очередной раз довели беременную мать-одиночку до слез.

Не секрет, что в последнее время отношения в семье Рапунцелей продолжают накаляться до предела. Только сегодня Ольга помирилась со своей младшей сестрой Аленой и вот, спустя несколько часов между девушками снова возник конфликт.

Дмитрий Дмитренко довел до слёз Алену Савкину (Рапунцель-младшую) в день её рождения

Считанные часы назад в социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлен очередной эфир «Дома-2». Завтра, 12 декабря, телезрителям реалити-шоу придется наблюдать за тем, как Ольга на Лобном месте займет сторону своего любимого супруга, несмотря даже на то, что дело будет касаться женщины, которая ее родила.

В день рождение Рапунцель-младшей Дмитрий настолько сильно нагрубил Татьяне Владимировне, что это очень оскорбило и обидело саму именинницу, которая не стала продолжать выслушивать унижения своей матери и просто покинула Лобное место.

Дмитрий Дмитренко довел до слёз Алену Савкину (Рапунцель-младшую) в день её рождения

Ольга не стала бежать за беременной сестрой и осталась возле Дмитрия. Нужно сказать, что такое поведение длинноволосой красавицы очень возмутило ее коллег по съемочной площадке. Особенно Милену Безбородову, которая принялась заступаться за Алену и даже попыталась пристыдить Рапунцель-старшую, ведь по факту ее супруг испортил день рождение ее единственной сестре.

Только вот саму Ольгу слова Милены никак не зацепили. «Бренд» реалити даже поспешила указать на то, что целиком и полностью поддерживает слова своего мужа.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На дне китайского озера обнаружили 14000-летние
В небе Ирландии был замечен НЛО в форме розового
ГАЗ наладит выпуск легкого дизельного двигателя
Главный тренер РФ по фехтованию Ильгар Мамедов
Елизавета Боярская и Максим Матвеев озвучили
Вдова легендарного режиссера Леонида Гайдая
Кроссовер Nissan Kicks на базе Renault Duster
Юлия Савичева намекнула на желание завести
Житель Москвы совершил насилие над предлагавшей
Лариса Гузеева поддержала Анастасию Волочкову в
Настя Задорожная показала в Instagram фото с
Сергей Лазарев испугался за прыгнувшую на шпагат
Взрывной характер Валентина Гафта заставляет
Загадочная фигура попала в объектив камеры
Елена Воробей порадует детей образом "Антошки" на
Дмитрий Дмитренко довел до слёз Алену Савкину
«АвтоВАЗ» отзывает в России 41,5 тыс. автомобилей
Певица Валерия заинтриговала поклонников
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева показала, как
Выцветшие татуировки могут оставаться яркими под
Анна Хилькевич опубликовала в Instagram новое
Ксения Бородина снова высмеяла свою «подругу»
На карликовой планете Церера нашли следы органики
Сергей Шнуров не захотел делать выбор между
Милена Безбородова сцепилась с новой поклонницей
В российском Заполярье обнаружили "призрачный
«Серые кардиналы» мирового спорта. Кому обязаны
Эксперты сравнили производительность смартфонов
Стиль дочери солистки A’Studio Кети Топурии
ДНК древних людей выделили из 8-тысячелетней
Просмотреть все новости