Дмитрий Дмитренко довел до слёз Алену Савкину (Рапунцель-младшую) в день её рождения

Не секрет, что в последнее время отношения в семье Рапунцелей продолжают накаляться до предела. Только сегодня Ольга помирилась со своей младшей сестрой Аленой и вот, спустя несколько часов между девушками снова возник конфликт.Считанные часы назад в социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлен очередной эфир «Дома-2». Завтра, 12 декабря, телезрителям реалити-шоу придется наблюдать за тем, как Ольга на Лобном месте займет сторону своего любимого супруга, несмотря даже на то, что дело будет касаться женщины, которая ее родила.В день рождение Рапунцель-младшей Дмитрий настолько сильно нагрубил Татьяне Владимировне, что это очень оскорбило и обидело саму именинницу, которая не стала продолжать выслушивать унижения своей матери и просто покинула Лобное место.Ольга не стала бежать за беременной сестрой и осталась возле Дмитрия. Нужно сказать, что такое поведение длинноволосой красавицы очень возмутило ее коллег по съемочной площадке. Особенно Милену Безбородову, которая принялась заступаться за Алену и даже попыталась пристыдить Рапунцель-старшую, ведь по факту ее супруг испортил день рождение ее единственной сестре.Только вот саму Ольгу слова Милены никак не зацепили. «Бренд» реалити даже поспешила указать на то, что целиком и полностью поддерживает слова своего мужа.