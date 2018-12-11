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«Серые кардиналы» мирового спорта. Кому обязаны победители

Стоя на пьедестале почете и держа в руках заветную награду, спортсмены обычно говорят слова благодарности тем, кто был рядом на пути к победам. Обычно это тренеры и наставники, родители и супруги, родные и близкие, которые учили, поддерживали, подбадривали... А еще счастливый случай, ведь давно известно, что без должной доли везения в спорте тоже не обойтись. "Советский спорт", однако, проанализировав биографии именитых спортсменов, пришел к выводу, что иногда у Его Величества Случая есть вполне конкретные, человеческие имена.

Конечно, самое большое влияние на человека всегда оказывают его родственники. Вот и среди спортсменов немало тех, кто обязан своим успехом родным. Но не всегда это классическая история про поддержку - иногда это чистая случайность, ставшая в итоге судьбоносной. Так, например, было у советской лыжницы, четырехкратной олимпийской чемпионки и девятикратной чемпионки мира Галины Кулаковой. Ни о каком спорте - тем более мировом - Галя и не мыслила, пока сестра Ольга, не предложила ей подменить ее на лыжной гонке. Галя показала великолепный результат, ее пригласили в сборную города. Казалось бы, скандала из-за подмены не избежать, однако ситуацию спас спортсмен-олимпиец Петр Наймушин. Он уговорил девушку связать свою жизнь с лыжным спортом.
«Серые кардиналы» мирового спорта. Кому обязаны победители

Повезло с родственником и знаменитому нападающему сборной Уругвая Луису Суаресу. Стать звездой мирового футбола он мечтал с детства, однако вряд ли из мальчишки, хоть и безумно талантливого, вышел бы толк, если бы не отец его возлюбленной Софи. Увидев, что между молодыми людьми настоящее чувство и, видимо, не желая свой дочери нищего мужа, этот господин сам стал оплачивать Суаресу поездки на тренировочную базу и показы в различные молодежные команды.

Похожую историю можно найти и в жизни российской теннисистки Ксении Лыкиной. Талантливая девочка могла бы так и остаться подающей надежды, если бы не поддержка предпринимателя Рустэма Магдеева, который помог семье спортсменки в самый ответственный момент. Как признавался отец Ксении и ее тренер Валентин Лыкин, теннис – удовольствие совсем не из дешевых, и многих значимых результатов бы не было без финансовой поддержки в том числе.

А иногда, чтобы вдохновить спортсмена на победу, не нужно даже денег - достаточно совета, который окажется очень своевременным. Так было, например, у советского гроссмейстера, восьмого чемпиона мира по шахматам Михаила Таля, который может быть никогда бы не увлекся шахматами, если бы не сосед Петерис, который посоветовал родителям смышленого не по годам пацана подарить ему шахматную доску. Или история легендарного Ивана Поддубного - человека с великим будущим в портовом грузчике разглядел моряк, давший ему совет не тратить силу зря и идти в атлеты.



 
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Спорт
Добавил: Роман Сегодня, 13:52

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