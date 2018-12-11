На карликовой планете Церера нашли следы органики





Аппарат NASA Dawn нашёл на Церере органику: углерод, карбонаты и филлосиликаты. Как объясняет Саймон Марчи из Юго-Западного института США, планета между Марсом и Юпитером напоминает химический завод. Уникальный минеральный состав характеризуется в верхних слоях 20 процентами углерода, чьи производные смешаны с глинами.На Церере есть вода и летучие вещества, например, аммоний. 4,6 млрд лет назад карликовая планета образовалась в холодной среде. Лишь космический катаклизм сдвинул небесное тело с обычной орбиты в сторону Юпитера.Низкая отражательная способность Цереры обусловлена затемняющими элементами: магнетитом и аморфным углеродом. В кратере Эрнутет также есть органика. 50-60 процентов коры, как думают учёные, имеют тот же богатый состав, очень похожий на хондритовые метеориты.Именно они могли занести на Цереру углерод, впрочем, её условия также могут быть благоприятны для формирования органики. Результаты миссии NASA Dawn появились в Nature Astronomy.