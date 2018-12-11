АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды зарубежного шоу-бизнеса
EUR 75.71 USD 66.24
Курс валют на 11.12.2018

На карликовой планете Церера нашли следы органики

На карликовой планете Церера астрономы нашли следы химической органики. Вещества могли образоваться на самой поверхности или попасть сюда вместе с метеоритами.
На карликовой планете Церера нашли следы органики

Аппарат NASA Dawn нашёл на Церере органику: углерод, карбонаты и филлосиликаты. Как объясняет Саймон Марчи из Юго-Западного института США, планета между Марсом и Юпитером напоминает химический завод. Уникальный минеральный состав характеризуется в верхних слоях 20 процентами углерода, чьи производные смешаны с глинами.

На Церере есть вода и летучие вещества, например, аммоний. 4,6 млрд лет назад карликовая планета образовалась в холодной среде. Лишь космический катаклизм сдвинул небесное тело с обычной орбиты в сторону Юпитера.

Низкая отражательная способность Цереры обусловлена затемняющими элементами: магнетитом и аморфным углеродом. В кратере Эрнутет также есть органика. 50-60 процентов коры, как думают учёные, имеют тот же богатый состав, очень похожий на хондритовые метеориты.

Именно они могли занести на Цереру углерод, впрочем, её условия также могут быть благоприятны для формирования органики. Результаты миссии NASA Dawn появились в Nature Astronomy.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елена Воробей порадует детей образом "Антошки" на
Дмитрий Дмитренко довел до слёз Алену Савкину
«АвтоВАЗ» отзывает в России 41,5 тыс. автомобилей
Певица Валерия заинтриговала поклонников
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева показала, как
Выцветшие татуировки могут оставаться яркими под
Анна Хилькевич опубликовала в Instagram новое
Ксения Бородина снова высмеяла свою «подругу»
На карликовой планете Церера нашли следы органики
Сергей Шнуров не захотел делать выбор между
Милена Безбородова сцепилась с новой поклонницей
В российском Заполярье обнаружили "призрачный
«Серые кардиналы» мирового спорта. Кому обязаны
Эксперты сравнили производительность смартфонов
Стиль дочери солистки A’Studio Кети Топурии
ДНК древних людей выделили из 8-тысячелетней
Ольга Бузова еще десять лет назад предсказала
В Мюнхене звезду НТВ Вадима Глускера с травмой
Ученые: После первых родов риск развития рака
Звезда «Дома-2» Иосиф Оганесян перенес мальчишник
В Instagram Direct появилась возможность обмена
Платье Меган Маркл на British Fashion Awards
Друг Иосифа Оганесяна – Арсен влюбился в Алену
Йети напугал американцев во время праздничного
Личные данные 52,2 миллионов пользователей Google
Евгений Петросян встал на защиту Ольги Бузовой, с
Максим Галкин показал приготовленный для него
NASA показало "гипнотические облака" Юпитера
Самые скрытные звезды зарубежного шоу-бизнеса
Юлия Барановская может заменить Ольгу Бузову на
Просмотреть все новости