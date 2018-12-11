Платье Меган Маркл на British Fashion Awards подчеркнуло ее округлившийся живот





Супруга принца Гарри прибыла на модную церемонию награждения с определенной миссией, она пожелала лично вручить приз дизайнеру Клэр Уайт Келлер, которая создавала ее подвенечное наряд.Подчеркнем, Меган Маркл приехала на торжество в платье созданном мастерами модного дома Givenchy, художественным руководителем, которого является награждаемый дизайнер.Герцогиня Сассекская призналась, что она считает большой честью иметь возможность делать британскую моду и модельеров Великобритании более популярными в мире, так как страна стала для Меган Маркл новым домом.Журналисты не смогли упустить из виду золотой браслет на руке почетной гости, приобретенный в лондонском бутике Pippa Small. А также, гости мероприятия подметили, что принц Гарри отсутствовал на церемонии и Меган Маркл пребывала в одиночестве.