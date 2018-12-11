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Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
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Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса

Современные знаменитости стараются на полную мощность использовать современные технологии для повышения популярности, делясь с фанатами тем, что происходит в их жизни. Правда, многие представители российского шоу-бизнеса, наоборот, ведут себя скрытно.
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса

Марина Александрова
Звезда «Мосгаза» прекратила вести странички в соцсетях, потому что они отнимают драгоценное время и не приносят пользы. Актриса сравнила интернет с процессом подглядывания в чужую замочную скважину.
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса

Александрова не поленилась и провела эксперимент. Когда ее тянуло в Сеть, она открывала книгу. За день исследования звезда успела прочитать 120 страниц.

Полина Агуреева
Актриса, блеснувшая в ленте «Ликвидация», не научилась пользоваться соцсетями. Ей кажется чудовищным называть друзьями виртуальных людей, с которыми нельзя разделить приятные моменты или обменяться подарками.
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса

Александр Балуев
Актер ведет настолько скрытный образ жизни, что полностью оградил себя от виртуального мира. У знаменитости даже нет электронной почты, а соцсети он считает «помойкой», полной домыслов и сплетен. Бывшая жена Балуева на личном опыте убедилась в правоте супруга, когда ее снимки стали предметом обсуждения.
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса

«Для общения мне не нужны электронные суррогаты. Я могу прочитать в интернете новости, но разговаривать предпочитаю с живыми собеседниками», - поделился Балуев.


Сергей Жигунов
Режиссер пережил много негативных моментов, связанных с лживыми публикациями, поэтому полностью отказался от социальных сетей. Жигунов не нуждается в негативных «знаках внимания» и предпочитает скрывать свою личную жизнь.
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса

Олег Меньшиков
Народный артист спокойно относится к интернету, но сам не собирается заводить странички в соцсетях. Меньшиков уверен, что они не приносят пользы и не интересуют его фанатов.
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса

Михаил Ефремов
Заслуженный артист РФ отказался раскрывать причину, заставившую его отказаться от интернет-жизни. Несмотря на это, его имя часто обсуждается в соцсетях.
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса

Пелагея
Певице пришлось столкнуться с хакерами, укравшими ее личные фотографии. Сейчас Пелагея понимает, что в интернете множество злоумышленников, готовых воспользоваться чужими персональными данными в личных целях. Чтобы не пострадать от их рук, артистка предпочитает быть скрытной.
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса

Как бы российские знаменитости не пытались противостоять прогрессу и скрывать сведения о себе, найдутся люди, которые создадут фейковые аккаунты и будут выдавать их за реальные. В данном случае имена звезд все равно подвергнут активному обсуждению. К сожалению, не всегда высказывания о кумирах будут носить положительный характер.



 
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ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 23:07

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