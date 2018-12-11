Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса

«Для общения мне не нужны электронные суррогаты. Я могу прочитать в интернете новости, но разговаривать предпочитаю с живыми собеседниками», - поделился Балуев.





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