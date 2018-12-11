Юлия Барановская может заменить Ольгу Бузову на «Доме-2»





Несколько дней назад в социальных сетях появилась информация о том, что Барановская намерена уйти с Первого канала, так как ее пригласили на реалити-шоу «Дом-2», где она станет заменой Бузовой.А появились это сообщение после того, как в одном из интервью Ольга заявила, что в последнее время начала понимать, что ей срочно нужно немного разгрузить свой рабочий график, так как из-за его жесткости она не может сконцентрироваться на таких важных для нее вещах, как семья или поиск супруга.После подобных заявлений Бузовой многие интернет-пользователи сделали вывод, что для того, чтобы хоть немного освободить график Ольге придется попрощаться с телестройкой, которая ее воспитала и сделала знаменитой личностью.Почему именно Барановская заменит Бузову, до сих пор сложно сказать, но, по словам информаторов, Юлия уже давно подумывает о том, чтобы сменить телеканал, с которым она сможет продолжительно сотрудничать. Да и горькая история телеведущей говорит о том, что за ее плечами большой опыт и куда больше, чем у Ольги.Отметим, что новость о том, что Бузова может покинуть «Дом-2» очень расстроила многих телезрителей реалити-шоу. По их словам, несмотря на то, что и Барановская является хорошей телеведущей, проект без Оли станет им не интересен.