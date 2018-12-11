АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды зарубежного шоу-бизнеса
EUR 75.71 USD 66.24
Курс валют на 11.12.2018

Юлия Барановская может заменить Ольгу Бузову на «Доме-2»

Бывшей супругой известного футболиста Андрея Аршавина – Юлией Барановской могут заменить на «Доме-2» новоиспеченную артистку Ольгу Бузову.

Несколько дней назад в социальных сетях появилась информация о том, что Барановская намерена уйти с Первого канала, так как ее пригласили на реалити-шоу «Дом-2», где она станет заменой Бузовой.

Юлия Барановская может заменить Ольгу Бузову на «Доме-2»

А появились это сообщение после того, как в одном из интервью Ольга заявила, что в последнее время начала понимать, что ей срочно нужно немного разгрузить свой рабочий график, так как из-за его жесткости она не может сконцентрироваться на таких важных для нее вещах, как семья или поиск супруга.

После подобных заявлений Бузовой многие интернет-пользователи сделали вывод, что для того, чтобы хоть немного освободить график Ольге придется попрощаться с телестройкой, которая ее воспитала и сделала знаменитой личностью.

Юлия Барановская может заменить Ольгу Бузову на «Доме-2»

Почему именно Барановская заменит Бузову, до сих пор сложно сказать, но, по словам информаторов, Юлия уже давно подумывает о том, чтобы сменить телеканал, с которым она сможет продолжительно сотрудничать. Да и горькая история телеведущей говорит о том, что за ее плечами большой опыт и куда больше, чем у Ольги.

Отметим, что новость о том, что Бузова может покинуть «Дом-2» очень расстроила многих телезрителей реалити-шоу. По их словам, несмотря на то, что и Барановская является хорошей телеведущей, проект без Оли станет им не интересен.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В российском Заполярье обнаружили "призрачный
Ученые: После первых родов риск развития рака
Звезда «Дома-2» Иосиф Оганесян перенес мальчишник
В Instagram Direct появилась возможность обмена
Платье Меган Маркл на British Fashion Awards
Друг Иосифа Оганесяна – Арсен влюбился в Алену
Йети напугал американцев во время праздничного
Личные данные 52,2 миллионов пользователей Google
Евгений Петросян встал на защиту Ольги Бузовой, с
Максим Галкин показал приготовленный для него
NASA показало "гипнотические облака" Юпитера
Самые скрытные звезды зарубежного шоу-бизнеса
Юлия Барановская может заменить Ольгу Бузову на
Ведущий программы «Модный приговор» Александр
Samsung заподозрили в подделке Supreme на
Росстат обнародовал список регионов с наибольшим
«Мотивирующей» Ольге Бузовой напомнили про её
Владимир Винокур в Instagram поздравил своего
Опубликован список самый дешевых городов России
Муж Анны Нетребко – Юсиф Эйвазов раскритиковал
Юлия Ковальчук описала качества "своего" человека
Учёные сварили и взорвали лаву для изучения
Настасья Самбурская поделилась лифтолуком в
Павел Табаков признался, что женщины его часто
OSIRIS-Rex обнаружил на астероиде Бенну следы воды
«Богемская рапсодия» стала самой популярной
Звезда «Дома-2» Елизавета Триандафилиди
Филипп Киркоров выложил запись презентации
Поклонники Юлии Высоцкой оценили ее кулинарные
Шубу для Анастасии Ендальцевой сожгли прямо на
Просмотреть все новости