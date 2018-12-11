Павел Табаков признался, что женщины его часто обманывали
Сын знаменитого российского актера Олега Табакова 23-летний Павел Табаков в одном из своих интервью признался, что женщины часто обманывали его. Несмотря на это, молодой актер верит в светлое будущее и мечтает о детях.
Павел Табаков отметил, что в отношениях между партнерами обязательно должна быть честность, чего нельзя сказать о чувствах. Женщина легкого поведение заслуживает больше честности, чем та, которая его обманула. Однако оптимизм не покидает актера, он хочет семью и двоих сыновей, и его совсем не пугает развод.
Также Павел Табаков высказался касательно своих предпочтений и видений истинной женственности. Он считает, что настоящая женщина должна носить платья. Что касается идеальной супруги, то она должна уметь правильно совмещать работу и семейный очаг. При этом быть заботливой и женственной.
Павел Табаков отметил, что в отношениях между партнерами обязательно должна быть честность, чего нельзя сказать о чувствах. Женщина легкого поведение заслуживает больше честности, чем та, которая его обманула. Однако оптимизм не покидает актера, он хочет семью и двоих сыновей, и его совсем не пугает развод.
Также Павел Табаков высказался касательно своих предпочтений и видений истинной женственности. Он считает, что настоящая женщина должна носить платья. Что касается идеальной супруги, то она должна уметь правильно совмещать работу и семейный очаг. При этом быть заботливой и женственной.