Павел Табаков признался, что женщины его часто обманывали



Павел Табаков отметил, что в отношениях между партнерами обязательно должна быть честность, чего нельзя сказать о чувствах. Женщина легкого поведение заслуживает больше честности, чем та, которая его обманула. Однако оптимизм не покидает актера, он хочет семью и двоих сыновей, и его совсем не пугает развод.

Павел Табаков отметил, что в отношениях между партнерами обязательно должна быть честность, чего нельзя сказать о чувствах. Женщина легкого поведение заслуживает больше честности, чем та, которая его обманула. Однако оптимизм не покидает актера, он хочет семью и двоих сыновей, и его совсем не пугает развод.





Также Павел Табаков высказался касательно своих предпочтений и видений истинной женственности. Он считает, что настоящая женщина должна носить платья. Что касается идеальной супруги, то она должна уметь правильно совмещать работу и семейный очаг. При этом быть заботливой и женственной.