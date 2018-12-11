Поклонники Юлии Высоцкой оценили ее кулинарные способности

Юлия Высоцкая довольно часто публикует в личном аккаунте Instagram множество рецептов. Не так давно она показала подписчикам, как ловко может приготовить макаронные изделия с помощью специального «станка». Под постом теледива написала, что готовит домашнюю лапшу в сливочном масле, с сыром и белым трюфелем.Читатели блога Юлии Высоцкой оценили не только новый кулинарный изыск, а и внешность их кумира: прическу, одежду и манеру себя подать. Все это было замечено публикой. Кто-то отметил, что лапша на ее красивой руке смотрится, как нити жемчуга.