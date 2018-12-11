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Поклонники Юлии Высоцкой оценили ее кулинарные способности

Известная телеведущая и актриса Юлия Высоцкая в своем блоге Instagram поделилась со своими подписчиками фотографией, где показывает, как готовит домашнюю лапшу. Поклонники буквально завалили ее восторженными комментариями и оценили кулинарные способности звезды.
Поклонники Юлии Высоцкой оценили ее кулинарные способности

Юлия Высоцкая довольно часто публикует в личном аккаунте Instagram множество рецептов. Не так давно она показала подписчикам, как ловко может приготовить макаронные изделия с помощью специального «станка». Под постом теледива написала, что готовит домашнюю лапшу в сливочном масле, с сыром и белым трюфелем.

Читатели блога Юлии Высоцкой оценили не только новый кулинарный изыск, а и внешность их кумира: прическу, одежду и манеру себя подать. Все это было замечено публикой. Кто-то отметил, что лапша на ее красивой руке смотрится, как нити жемчуга.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:37

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