Футбольный клуб из Татарстана обещает подарить Ольге Бузовой "КАМАЗ"





Футбольный клуб из Татарстана сделал певице необычное предложение. Они попросили Бузову, в своём видеообращении, стать спонсором команды.Если девушка примет предложение, то организация подарит ей "Камаз". Ведущая Дома-2, пока не дала никакого ответа на просьбу, но как известно, у певицы достаточно плохие отношения с футболом. Напомним, что два года назад Ольга со скандалом развелась со своим мужем футболистом Дмитрием Тарасовым.Но, возможно, забыв старые обиды, она не станет вымещать свою злость на молодых и перспективных футболистах и подарит им шанс на развитие. ФК "Камаз"в настоящее время славится своей историей и многочисленными победам. По словам руководителя, у футбольного клуба имеется большая армия поклонников.Обращение записывал Артём Раскольников - руководитель отдела маркетинга футбольного клуба. Он сказал, что девушка не пожалеет, связав свою жизнь с ними, а они, в свою очередь, постараются оправдать её надежды.