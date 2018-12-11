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Футбольный клуб из Татарстана обещает подарить Ольге Бузовой "КАМАЗ"

Ольга Бузова может стать обладательницей отечественного автомобиля

Футбольный клуб из Татарстана сделал певице необычное предложение. Они попросили Бузову, в своём видеообращении, стать спонсором команды.

Футбольный клуб из Татарстана обещает подарить Ольге Бузовой "КАМАЗ"

Если девушка примет предложение, то организация подарит ей "Камаз". Ведущая Дома-2, пока не дала никакого ответа на просьбу, но как известно, у певицы достаточно плохие отношения с футболом. Напомним, что два года назад Ольга со скандалом развелась со своим мужем футболистом Дмитрием Тарасовым.

Но, возможно, забыв старые обиды, она не станет вымещать свою злость на молодых и перспективных футболистах и подарит им шанс на развитие. ФК "Камаз"в настоящее время славится своей историей и многочисленными победам. По словам руководителя, у футбольного клуба имеется большая армия поклонников.

Футбольный клуб из Татарстана обещает подарить Ольге Бузовой "КАМАЗ"

Обращение записывал Артём Раскольников - руководитель отдела маркетинга футбольного клуба. Он сказал, что девушка не пожалеет, связав свою жизнь с ними, а они, в свою очередь, постараются оправдать её надежды.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:27

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