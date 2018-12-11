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Ким Кардашян вновь занялась спортом и продемонстрировала в Instagram идеальную фигуру

Американская актриса и модель Ким Кардашян недавно разместила на своей странице в сети Instagram снимок, на котором запечатлена во время новых занятий в тренажерном зале. Поклонники пришли в восторг от идеальной фигуры знаменитости.

Ким Кардашян вновь занялась спортом и продемонстрировала в Instagram идеальную фигуру

На фотографии Ким Кардашян находится в тренажерном зале на фоне различных устройств для физических упражнений. Знаменитость расположилась на фитнесболе, а в руке держит телефон. Наряд модели, состоящий из топа и лосин черного цвета, выгодно подчеркнул ее идеальные формы. Образ дополнили белоснежные кроссовки. Теперь поклонники смогли увидеть, что от былого несовершенства фигуры любимицы не осталось и следа. Они пришли в восторг от ее тонкой талии и упругого пресса.

Ким Кардашян вновь занялась спортом и продемонстрировала в Instagram идеальную фигуру

Ким Кардашян приняла решение возобновить занятия спортом из-за неприятного случая, произошедшего с ней в минувшем году. Тогда вездесущие папарацци застали знаменитость во время отдыха на морском побережье. Естественно, звезда была в купальнике. В тот момент ее фигура оставляла желать лучшего, а на теле были видны проявления целлюлита. Ким Кардашян сразу после этого инцидента потеряла 100 тысяч фолловеров, что ее очень сильно огорчило. Это и стало причиной того, что она стала вновь посещать тренажерный зал.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:52

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