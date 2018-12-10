Магнат Михаил Гурциев переименовал «Российскую Национальную Музыкальную Премию»





О Виктории Коханой известно, что она является главной фавориткой миллиардера. Ей 34 года и она родом из Украины. Муза нефтяного магната прославилась, как композитор, автор текстов и саунд-продюсер. Она написала хиты для таких знаменитостей, как Николай Басков и Таисия Повалий, а также для многих других. Ее творчество не обделено вниманием критиков.Учитывая, что «Российская Национальная Музыкальная Премия» проходит под патронажем ПАО «Русснефть», а Михаил Гурциев является главным акционером компании, вовсе неудивительно, что он смог повлиять на изменение названия конкурса.Примечательно, что в прошлую субботу, 8 декабря, музыкальное мероприятие было проведено в Кремлевском дворце уже под новым названием – «Виктория». Виктория Кохана также присутствовала на концерте. Она аккомпанировала Таисии Повалий во время ее выступления. Сам же Михаил Гурциев на премии не появился по причине проблем со здоровьем.