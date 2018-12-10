Магнат Михаил Гурциев переименовал «Российскую Национальную Музыкальную Премию»
Российский магнат Михаил Гурциев принял решение переименовать музыкальный конкурс «Российская Национальная Музыкальная Премия». Отныне мероприятие носит название Виктория, соответствующее имени богини победы из древнеримской мифологии. Однако источники, близкие к олигарху, считают, что премию назвали именно так в честь Виктории Коханой, молодого автора хитов многих звезд отечественного шоу-бизнеса.
О Виктории Коханой известно, что она является главной фавориткой миллиардера. Ей 34 года и она родом из Украины. Муза нефтяного магната прославилась, как композитор, автор текстов и саунд-продюсер. Она написала хиты для таких знаменитостей, как Николай Басков и Таисия Повалий, а также для многих других. Ее творчество не обделено вниманием критиков.
Учитывая, что «Российская Национальная Музыкальная Премия» проходит под патронажем ПАО «Русснефть», а Михаил Гурциев является главным акционером компании, вовсе неудивительно, что он смог повлиять на изменение названия конкурса.
Примечательно, что в прошлую субботу, 8 декабря, музыкальное мероприятие было проведено в Кремлевском дворце уже под новым названием – «Виктория». Виктория Кохана также присутствовала на концерте. Она аккомпанировала Таисии Повалий во время ее выступления. Сам же Михаил Гурциев на премии не появился по причине проблем со здоровьем.
О Виктории Коханой известно, что она является главной фавориткой миллиардера. Ей 34 года и она родом из Украины. Муза нефтяного магната прославилась, как композитор, автор текстов и саунд-продюсер. Она написала хиты для таких знаменитостей, как Николай Басков и Таисия Повалий, а также для многих других. Ее творчество не обделено вниманием критиков.
Учитывая, что «Российская Национальная Музыкальная Премия» проходит под патронажем ПАО «Русснефть», а Михаил Гурциев является главным акционером компании, вовсе неудивительно, что он смог повлиять на изменение названия конкурса.
Примечательно, что в прошлую субботу, 8 декабря, музыкальное мероприятие было проведено в Кремлевском дворце уже под новым названием – «Виктория». Виктория Кохана также присутствовала на концерте. Она аккомпанировала Таисии Повалий во время ее выступления. Сам же Михаил Гурциев на премии не появился по причине проблем со здоровьем.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 20:46