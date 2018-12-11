«Детское Евровидение - 2019» будет проходить в Польше





Организаторы международного конкурса песни «Детское Евровидение» поздравили победительницу 2018 года польку Роксану Венгель, а также, подчеркнули, что новое место для провождения конкурса - это всегда интересно. Они полностью уверены в успехе мероприятия.Точную дату проведения мероприятия еще не называют.Главным отличием «Детского Евровидения» от взрослого аналога является то, что страна-победитель автоматически не получает право на проведение следующего соревнования. Страна, которая будет принимать новый конкурс, выбирается исходя из поданных заявок.Так в 2017 году первое место завоевала россиянка Полина Богусевич, а конкурс «Детское Евровидение 2018» прошло в столице Белоруссии Минске.