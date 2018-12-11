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«Детское Евровидение - 2019» будет проходить в Польше

На официальном сайте о «Детском Евровидение» выложена информация о месте провождения конкурса в 2019 году. Так принимающей стороной объявлена Польша, а вещательной компанией TVP.
«Детское Евровидение - 2019» будет проходить в Польше

Организаторы международного конкурса песни «Детское Евровидение» поздравили победительницу 2018 года польку Роксану Венгель, а также, подчеркнули, что новое место для провождения конкурса - это всегда интересно. Они полностью уверены в успехе мероприятия.

Точную дату проведения мероприятия еще не называют.

Главным отличием «Детского Евровидения» от взрослого аналога является то, что страна-победитель автоматически не получает право на проведение следующего соревнования. Страна, которая будет принимать новый конкурс, выбирается исходя из поданных заявок.

Так в 2017 году первое место завоевала россиянка Полина Богусевич, а конкурс «Детское Евровидение 2018» прошло в столице Белоруссии Минске.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 01:00

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