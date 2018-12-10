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Анна Семенович прервала отпуск в Италии из-за потопа на кухне

Известная российская певица и фигуристка Анна Семенович в одном из своих интервью рассказала, об испорченном отдыхе в Риме (Италия). По ее словам на кухне ее квартиры прорвало трубу, и артистке пришлось срочно вернуться в Москву.
Анна Семенович прервала отпуск в Италии из-за потопа на кухне

Анна Семенович вспоминает, что ее прогулку по итальянской столице прервал звонок взволнованной соседки. Она сообщила артистке, что с потолка на ее кухне очень сильно льется вода.
На помощь срочно приехали родители певицы и ее брат, а сама Семенович вылетела в Москву ближайшим рейсом. В голове уже рисовались самые страшные картины. Например, как по ее квартире плавает обувь, испорчены ковры, а любимые рыбки погибли.

Однако соседка Анны Семенович вовремя забила тревогу и потоп не успел причинить ущерб недвижимости звезды.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:25

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