Анна Семенович прервала отпуск в Италии из-за потопа на кухне

Анна Семенович вспоминает, что ее прогулку по итальянской столице прервал звонок взволнованной соседки. Она сообщила артистке, что с потолка на ее кухне очень сильно льется вода.На помощь срочно приехали родители певицы и ее брат, а сама Семенович вылетела в Москву ближайшим рейсом. В голове уже рисовались самые страшные картины. Например, как по ее квартире плавает обувь, испорчены ковры, а любимые рыбки погибли.Однако соседка Анны Семенович вовремя забила тревогу и потоп не успел причинить ущерб недвижимости звезды.