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Две жены Игоря Богомазова не могут поделить его деньги

Две жены артиста Игоря Богомазова, который долгое время входил в коллектив «Отпетые мошенники», не могут поделить его деньги. В рамках одной из телепередач исполнитель попытался оправдаться за оскорбления в адрес дочери.
Две жены Игоря Богомазова не могут поделить его деньги

Бывшей супругой артиста была девушка по имени Юлия, но брак не продлился долго, несмотря на то, что в семье появилась на свет дочь Варвара. Первое время музыкант давал ей 10 тысяч рублей каждый день, но со временем перестал платить алименты. В связи с этим бывшая супруга Богомазова приняла решение обратиться в суд.

Приставы разыскали знаменитость и возбудили в отношении него уголовное дело. Оказывается, долг артиста составил уже 600 тысяч рублей. Кроме этого, якобы певец потребовал проведения ДНК-теста. В итоге экспертиза показала, что его дочь является ему родной. В то же время бывшие супруги так и не смогли перестать конфликтовать. По словам экс-жены Богомазова, певец оскорбляет своего же ребенка в социальных сетях.
Две жены Игоря Богомазова не могут поделить его деньги

В рамках шоу «На самом деле», бывшая избранница исполнителя композиции «Люби меня, люби» заявила, что на него оказывает влияние его первая супруга. Именно она настраивает Богомазова против дочери и заставляет не давать деньги на ее обеспечение.

В то же время сейчас артист практически выплатил долг, ему осталось погасить 80 тысяч рублей. Также Богомазов делает все, чтобы сблизиться с дочерью и наладить общение с ней.



 
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ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:26

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