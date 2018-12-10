Анастасия Ендальцева и Саймон Марданшин живут на «Острове любви» в одной комнате

«Мы стараемся держаться на расстоянии» - пишет Анастасия.





Несколько часов назад Анастасия опубликовала на официальном портале телепроекта «Дом-2» пост, в котором сделала неожиданно заявление, которое шокировало практически всех телезрителей шоу.По словам Ендальцевой, так случилось, что когда Саймон прилетел на Сейшельские острова, он заселился к ней в комнату. Она сразу же показала Марданшину, что он ей не безразличен, и это очень понравилось парню. На данный момент между участниками реалити ничего не было, однако, по мнению Насти, все возможно, ведь искры между ними летают постоянно.Также Ендальцева добавила, что время от времени они не могут отказать себе в удовольствии, чтобы не пообниматься. На данный момент девушка все время проводит с «альфа-самцом» реалити-шоу и они даже лежат в одной кровати или смотрят вместе любимые телесериалы.По мнению Анастасии, они с Саймоном правильно делают, что не хотят торопить события, ведь уже мечтают, наконец-таки, обзавестись крепкими и продолжительными отношениями, а не очередным курортным романом, который тут же закончится, когда они вернутся в Москву на Поляну.Сейчас Ендальцевой сложно понять, почему она не рассмотрела Марданшина, когда находилась в столице, ведь парень, по ее мнению, очень «хороший» и «достойный».