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Анастасия Ендальцева и Саймон Марданшин живут на «Острове любви» в одной комнате

Одна из самых скандальных участниц реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Ендальцева живет с «альфа-самцом» проекта Саймоном Марданшиным в одной комнате.

Несколько часов назад Анастасия опубликовала на официальном портале телепроекта «Дом-2» пост, в котором сделала неожиданно заявление, которое шокировало практически всех телезрителей шоу.

Анастасия Ендальцева и Саймон Марданшин живут на «Острове любви» в одной комнате

По словам Ендальцевой, так случилось, что когда Саймон прилетел на Сейшельские острова, он заселился к ней в комнату. Она сразу же показала Марданшину, что он ей не безразличен, и это очень понравилось парню. На данный момент между участниками реалити ничего не было, однако, по мнению Насти, все возможно, ведь искры между ними летают постоянно.

«Мы стараемся держаться на расстоянии» - пишет Анастасия.

Также Ендальцева добавила, что время от времени они не могут отказать себе в удовольствии, чтобы не пообниматься. На данный момент девушка все время проводит с «альфа-самцом» реалити-шоу и они даже лежат в одной кровати или смотрят вместе любимые телесериалы.

Анастасия Ендальцева и Саймон Марданшин живут на «Острове любви» в одной комнате

По мнению Анастасии, они с Саймоном правильно делают, что не хотят торопить события, ведь уже мечтают, наконец-таки, обзавестись крепкими и продолжительными отношениями, а не очередным курортным романом, который тут же закончится, когда они вернутся в Москву на Поляну.

Сейчас Ендальцевой сложно понять, почему она не рассмотрела Марданшина, когда находилась в столице, ведь парень, по ее мнению, очень «хороший» и «достойный».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:54

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