Полёт на Марс сократит жизнь космонавтов на 2,5 года





На Конференции по космической биологии в Москве озвучена информация, согласно которой общая величина радиационного риска, которому подвергнут космонавт в ходе межпланетных перелётов, составит около 8%, а продолжительность его жизни уменьшится на 2,5 года. Помимо этого, в докладе говорится, что величина радиационного риска за 4 полугодия превышает утверждённые Роскосмосом нормы на 2% от допустимых 10%.Повышенное облучение радиацией связано с сокращением количества экипажа МКС с двух до трёх человек. В апреле 2017 года после обследования экипажа в составе двух человек, выяснилось, что их показатели радиационного риска возросли из-за повышенной занятости каждого космонавта. Согласно установленным ранее нормативам, рабочий день экипажа в будни должен составлять 6 часов, а по выходным 2 часа. Начиная с 2000 года, средняя переработка за сутки возросла с 25 минут до 1 час 50 минут.В свою очередь космонавты положительно отзываются о своём графике, но медики настаивают на соблюдении установленных норм. Они заявляют, что количество нагрузки напрямую влияет на самочувствие, работоспособность экипажа и как следствие, на успех экспедиции.