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Полёт на Марс сократит жизнь космонавтов на 2,5 года

По информации журналистов информационного агентства ТАСС, перелёт на Марс сократит космонавтам жизнь на 2,5 года. Это объясняется пагубным воздействием космической радиации на организм экипажа.
Полёт на Марс сократит жизнь космонавтов на 2,5 года

На Конференции по космической биологии в Москве озвучена информация, согласно которой общая величина радиационного риска, которому подвергнут космонавт в ходе межпланетных перелётов, составит около 8%, а продолжительность его жизни уменьшится на 2,5 года. Помимо этого, в докладе говорится, что величина радиационного риска за 4 полугодия превышает утверждённые Роскосмосом нормы на 2% от допустимых 10%.

Повышенное облучение радиацией связано с сокращением количества экипажа МКС с двух до трёх человек. В апреле 2017 года после обследования экипажа в составе двух человек, выяснилось, что их показатели радиационного риска возросли из-за повышенной занятости каждого космонавта. Согласно установленным ранее нормативам, рабочий день экипажа в будни должен составлять 6 часов, а по выходным 2 часа. Начиная с 2000 года, средняя переработка за сутки возросла с 25 минут до 1 час 50 минут.

В свою очередь космонавты положительно отзываются о своём графике, но медики настаивают на соблюдении установленных норм. Они заявляют, что количество нагрузки напрямую влияет на самочувствие, работоспособность экипажа и как следствие, на успех экспедиции.



 
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Наука
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 18:00

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